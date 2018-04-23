Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На этой неделе большинству россиян придется работать шесть дней вместо пяти, напомнил Роструд.

"Рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника по субботу. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля", — заявили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

В субботу россиян ждет короткий день: рабочее время сократится на час.

В воскресенье, 29 апреля, начнутся выходные, которые продлятся до среды. Первого мая россияне отмечают Праздник Весны и Труда.