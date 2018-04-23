Страховщики предупредили о новой схеме мошенничества в системе ОМС

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новая мошенническая схема появилась в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) — обманщики предлагают гражданам вернуть деньги за неиспользованные услуги, сообщила пресс-служба компании "Альфа-страхование".
Компенсация целевых средств системы ОМС законодательством не предусмотрена, а звонки или письма с предложением возврата денег незаконны, подчеркивается в сообщении.
Директор ханты-мансийского филиала "Альфа-страхование-ОМС" (входит в группу "Альфа-страхование") Максим Соловей, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что размер обещанной мошенниками суммы может доходить до 400 тысяч рублей.
Система ОМС — вид обязательного социального страхования, комплекс мер, которые дают право застрахованному в случае необходимости воспользоваться гарантированной бесплатной медицинской помощью. Страховые взносы в федеральный фонд ОМС являются обязательными и носят обезличенный характер. Сумма расходов на оплату медпомощи всегда эквивалентна стоимости полученного по программе ОМС лечения, а механизм оплаты предусмотрен только между страховой компанией и медицинским учреждением.