Страховщики предупредили о новой схеме мошенничества в системе ОМС

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новая мошенническая схема появилась в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) — обманщики предлагают гражданам вернуть деньги за неиспользованные услуги, сообщила пресс-служба компании "Альфа-страхование".

"Гражданам поступают звонки и письма с информацией о возможности вернуть деньги за неиспользованные услуги ОМС", — уточнили в пресс-службе.

Компенсация целевых средств системы ОМС законодательством не предусмотрена, а звонки или письма с предложением возврата денег незаконны, подчеркивается в сообщении.

Директор ханты-мансийского филиала "Альфа-страхование-ОМС" (входит в группу "Альфа-страхование") Максим Соловей, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что размер обещанной мошенниками суммы может доходить до 400 тысяч рублей.

"Застрахованному предлагается указать номер банковской карты для ее зачисления, после чего мошенники получают возможность снять с нее денежные средства", — уточнил Соловей.

Система ОМС — вид обязательного социального страхования, комплекс мер, которые дают право застрахованному в случае необходимости воспользоваться гарантированной бесплатной медицинской помощью. Страховые взносы в федеральный фонд ОМС являются обязательными и носят обезличенный характер. Сумма расходов на оплату медпомощи всегда эквивалентна стоимости полученного по программе ОМС лечения, а механизм оплаты предусмотрен только между страховой компанией и медицинским учреждением.