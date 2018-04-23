Трое пострадавших от урагана в Подмосковье остаются в больницах

Во время сильного дождя в Москве

Во время сильного дождя в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в результате урагана в Подмосковье остаются на лечении в медучреждениях области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Трое пациентов, пострадавшие 21 апреля в результате урагана в Подмосковье, продолжают находиться на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина, находятся в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина — в больнице города Дмитров. Состояние пациентов стабильное, проводится необходимое лечение и диагностика", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.