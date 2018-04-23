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Общество

Исследование показало, книги каких писателей предпочитают россияне

12:3923.04.2018
(обновлено: 12:43 23.04.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПокупатель в книжном магазине. Архивное фотоПокупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россияне по-прежнему любят проводить время за книгой, выбирают для чтения современную литературу, однако больше любят классических авторов — Пушкина, Есенина, Булгакова и Достоевского, говорится в исследовании Avito, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Всероссийская акция Библионочь
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Avito в преддверии Всемирного дня книг (отмечается 23 апреля) провела всероссийский онлайн-опрос по базе пользователей площадки. В исследовании приняло участие 4,2 тысячи человек. По данным исследования, 40% россиян каждый день проводят время за книгой. Большинство респондентов предпочитает отечественную литературу (29%), зарубежную — 20%, хотя половина опрошенных не смогла определиться с выбором.

"Среди поэтов были выявлены абсолютные народные любимцы: четверть опрошенных выбрала Пушкина, а 21% — Есенина. На третьем месте с огромным отрывом от лидеров оказался Лермонтов (6%), за ним — Маяковский и Ахматова (5% и 4% соответственно). Среди писателей лидируют Булгаков (6%), Достоевский (5%), Стивен Кинг и Лев Толстой (по 4%), Ремарк (3%) и Акунин (2%)", — добавляется в сообщении.

При этом россияне больше любят современную литературу (35% голосов), чем классическую (27%); еще 38% опрошенных затруднились с ответом. "Самыми популярными жанрами стали исторические и приключенческие романы, получившие половину голосов, второе место заняли фантастика и фэнтези — 43%. Реже всего россияне читают детскую литературу (9%) и поэзию (11%)", — добавляет Avito.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / falcn
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Самыми читающими россиянами, по данным исследования, стали юноши моложе 18 лет и женщины старше 56 лет (54% опрошенных в каждой из этих категорий), им немного уступают девушки до 18 лет (52%). "Большинство россиян (28%) читают от двух до пяти книг в год, 23% — от шести до десяти, 22% — от 11 до 30, более 30 произведений — 17%, а 4% не успевают прочесть и одного", — отмечается в релизе.

Среди регионов больше всех читает Москва: ровно половина опрошенных москвичей проводит время за чтением книг. Второе место занимают Ростовская и Челябинская области — по 48%, третье — Башкирия (43%). Опрошенные россияне предпочитают покупать книги в обычных магазинах (34% респондентов). Покупку книг и их электронных версий в онлайн-магазинах выбрали 30% и 29% респондентов соответственно.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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multisend
Цены на печатную продукцию, причем далеко не супер качества - атас, отбивают желание читать. Электронные аналоги всё же - не то пальто.
12:58
23.04.2018
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Чебоксары Чебоксары
Самые популярные книги: Репка, Курочка ряба и Колобок.
12:52
23.04.2018
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Владимир Ф. Быченков
То, что больше всего читающей публики в Москве, говорит о следующем:
- жизнь в Москве не требует столько времени для выживания, как в других регионах страны;
- в Москве есть протяженное метро, время поездки в котором разумно потратить на чтение;
- доходы москвичей выше, и частично могут быть потрачены на книги.
12:49
23.04.2018
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Владимир Ф. Быченков
Скорее всего, многие просто назвали фамилии писателей, которые они когда-то слышали...
12:45
23.04.2018
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