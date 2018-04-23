Исследование показало, книги каких писателей предпочитают россияне

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россияне по-прежнему любят проводить время за книгой, выбирают для чтения современную литературу, однако больше любят классических авторов — Пушкина, Есенина, Булгакова и Достоевского, говорится в исследовании Avito, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Среди поэтов были выявлены абсолютные народные любимцы: четверть опрошенных выбрала Пушкина, а 21% — Есенина. На третьем месте с огромным отрывом от лидеров оказался Лермонтов (6%), за ним — Маяковский и Ахматова (5% и 4% соответственно). Среди писателей лидируют Булгаков (6%), Достоевский (5%), Стивен Кинг и Лев Толстой (по 4%), Ремарк (3%) и Акунин (2%)", — добавляется в сообщении.
При этом россияне больше любят современную литературу (35% голосов), чем классическую (27%); еще 38% опрошенных затруднились с ответом. "Самыми популярными жанрами стали исторические и приключенческие романы, получившие половину голосов, второе место заняли фантастика и фэнтези — 43%. Реже всего россияне читают детскую литературу (9%) и поэзию (11%)", — добавляет Avito.
Среди регионов больше всех читает Москва: ровно половина опрошенных москвичей проводит время за чтением книг. Второе место занимают Ростовская и Челябинская области — по 48%, третье — Башкирия (43%). Опрошенные россияне предпочитают покупать книги в обычных магазинах (34% респондентов). Покупку книг и их электронных версий в онлайн-магазинах выбрали 30% и 29% респондентов соответственно.