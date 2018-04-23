Время работы МЦД синхронизируют со столичным метро

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с работой столичного метро, поезда будут ходить с 05.30 до 01.00, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдаленных точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Поезда будут курсировать по МЦД с 05.30 до 01.00, уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось днем, технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночь.

МЦД — новый вид рельсового общественного транспорта. Это городские электропоезда, которые будут курсировать по диаметральным направлениям Московской железной дороги и Октябрьской железной дроги. Совместный проект Москвы и РЖД по организации железнодорожного сообщения городов ближнего Подмосковья через центр столицы предполагает создание к 2025 году сети скоростных транспортных диаметров, которые позволят перевозить свыше 300 миллионов пассажиров в год.