В Чите закроют два детских центра из-за нарушений пожарной безопасности

ЧИТА, 23 апр — РИА Новости. Детские центры "Динозаврия" и Hello kids в Чите, расположенные на четвертом и третьем этажах торговых центров, намерены закрыть, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Александр Трухин.

"По "Динозаврии" суд уже принял положительное решение, по Hello kids рассмотрение еще предстоит, но в обоих детских центрах нарушения неустранимые: сам факт того, что они находятся выше второго этажа. Пока деятельность приостановлена, но исковые требования прокуроров направлены на прекращение ее как таковой", — уточнил собеседник агентства.

При этом инициативная группа из родителей создала петицию на change.org против закрытия детского развлекательного центра "Динозаврия", аргументируя это тем, что "детки останутся без своих любимых комнат отдыха: игровых автоматов, лабиринта, бассейна с шарами, лазертага и других аттракционов", а все сотрудники детского центра "остались без средств к существованию".

Особое внимание к противопожарной безопасности мест массового пребывания людей приковано после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. Всего прокуратура Забайкальского края по результатам назначенной Генпрокуратурой РФ после трагедии в Кемерово проверки направила в суды 12 исковых заявлений о приостановлении деятельности, при этом работа не завершена, и несколько объектов еще предстоит проверить.