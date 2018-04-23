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Общество

Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров

08:0923.04.2018
(обновлено: 08:14 23.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦветочная клумба. Архивное фотоЦветочная клумба. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Цветочные клумбы в Москве займут более 11 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Высадка липовой аллеи на Тверской улице
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тепло ли тебе, деревце? Как перезимовали молодые деревья в Москве

"Общая площадь цветников составит больше 11 тысяч квадратных метров. Высаживать цветы в природных парках планируется с 20 мая по 20 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы (ООПТ), подведомственных ГПБУ "Мосприрода", к концу июня высадят около 700 тысяч цветов.

"Ассортимент цветочной рассады представлен 26 сортами. Это однолетние растения ярких сочных цветов, которые украсят ландшафт природных парков. Мы специально выбирали долгоцветущие и неприхотливые виды, которые не требуют какого-то специального ухода и хорошо переносят низкие температуры", — рассказала порталу замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.

Согласно сообщению, украсить столицу должны бархатцы, львиный зев, карликовые георгины "веселые ребята" и другие цветы.

Пешеходы и "грибы", или Страсти по благоустройству
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ центре Лондона возникает ощущение, что в этом городе живут исключительно миллионеры: по узким улицам ездят в основном люксовые автомобили, такси и знаменитые двухэтажные автобусы. Однако дело не в баснословном богатстве, просто за въезд в Центральный Лондон еще с 2003 года взымается плата. Так местные власти борются за "город для людей", и, конечно, с пробками.

Естественно, изначально программу поддерживали одни пешеходы, водители автобусов и мэр города. Остальные граждане были против. Теперь большинство горожан привыкли, а пробки и правда стали меньше.

Параллельно с "изгнанием" автотранспорта власти начали реализовывать программы благоустройства отвоеванных улиц. В 2007 году в свет вышел справочник "Улицы: руководство", который регламентировал новые стандарты проектирования, благоустройства и создания элементов средового дизайна. Примечательно, что в столице Великобритании для благоустройства всегда привлекаются частные инвестиции, а назначение расходов определяется только после подробных консультаций с жителями. Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В центре Лондона возникает ощущение, что в этом городе живут исключительно миллионеры: по узким улицам ездят в основном люксовые автомобили, такси и знаменитые двухэтажные автобусы. Однако дело не в баснословном богатстве, просто за въезд в Центральный Лондон еще с 2003 года взымается плата. Так местные власти борются за "город для людей", и, конечно, с пробками.

Естественно, изначально программу поддерживали одни пешеходы, водители автобусов и мэр города. Остальные граждане были против. Теперь большинство горожан привыкли, а пробки и правда стали меньше.

Параллельно с "изгнанием" автотранспорта власти начали реализовывать программы благоустройства отвоеванных улиц. В 2007 году в свет вышел справочник "Улицы: руководство", который регламентировал новые стандарты проектирования, благоустройства и создания элементов средового дизайна. Примечательно, что в столице Великобритании для благоустройства всегда привлекаются частные инвестиции, а назначение расходов определяется только после подробных консультаций с жителями.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСегодня Мельбурн – один из самых удобных для жизни городов мира. Но так было не всегда, до взятия курса на благоустройство он представлял собой "бублик" с практически "нежилым" деловым центром и перенаселенными окраинами. В 1985 году был создан новый стратегический план развития. За годы преображений возникали спорные моменты, поэтому за реализацией проектов благоустройства следят общественные наблюдатели: аудиторы выставляют оценки за качество выполнения проектов.

Мероприятия по благоустройству проводятся регулярно, в соответствии с принципами "связного города", "города для людей", "креативного города".
Города мира. Мельбурн
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сегодня Мельбурн – один из самых удобных для жизни городов мира. Но так было не всегда, до взятия курса на благоустройство он представлял собой "бублик" с практически "нежилым" деловым центром и перенаселенными окраинами. В 1985 году был создан новый стратегический план развития. За годы преображений возникали спорные моменты, поэтому за реализацией проектов благоустройства следят общественные наблюдатели: аудиторы выставляют оценки за качество выполнения проектов.

Мероприятия по благоустройству проводятся регулярно, в соответствии с принципами "связного города", "города для людей", "креативного города".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНью-Йорк начал кардинально меняться с 1970-х годов – мегаполис становился все менее индустриальным. В конце 2010-х годов в городе началось благоустройство улиц для создания более гуманной среды.

Чтобы избежать недовольства общества, при оценке реализованных проектов используются специально разработанные индексы, например, удовлетворенности граждан или популярности пространств.Города мира. Нью-Йорк
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк начал кардинально меняться с 1970-х годов – мегаполис становился все менее индустриальным. В конце 2010-х годов в городе началось благоустройство улиц для создания более гуманной среды.

Чтобы избежать недовольства общества, при оценке реализованных проектов используются специально разработанные индексы, например, удовлетворенности граждан или популярности пространств.
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Plaza de la EncarnaciónНередко возмущение общественности вызывают даже не сами перемены или качество реализации проектов, но потраченные на все это средства.

Так произошло в испанской Севилье, где на площади Плаза-де-ла-Энкарнасьон соорудили впечатляющую конструкцию из шести деревянно-бетонных 26-метровых "грибов", или "зонтиков". Стоимость строительства конструкции за время реализации увеличилась в два раза и составила примерно 100 миллионов евро. Однако теперь люди пользуются общественным пространством с удовольствием.Metropol Parasol
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Plaza de la Encarnación
Нередко возмущение общественности вызывают даже не сами перемены или качество реализации проектов, но потраченные на все это средства.

Так произошло в испанской Севилье, где на площади Плаза-де-ла-Энкарнасьон соорудили впечатляющую конструкцию из шести деревянно-бетонных 26-метровых "грибов", или "зонтиков". Стоимость строительства конструкции за время реализации увеличилась в два раза и составила примерно 100 миллионов евро. Однако теперь люди пользуются общественным пространством с удовольствием.
CC BY-SA 2.0 / Christoph Behrends / Opera house Hamburg ElbphilharmonieВ немецком Гамбурге благоустройство набережной Хафенcити на месте бывшей промзоны вообще вызвало целую волну негодования с настоящими митингами. Дело в том, что в этом районе в результате резко подскочили арендные ставки на жилье. Немало недовольства общественности вызвала и строительство Эльбской филармонии здесь же: реализация проекта растянулась на 10 лет, а его стоимость выросла в 10 раз – с 77 до 789 миллионов евро.

Теперь же созданное здесь общественное пространство пользуется большой популярностью и немалую роль в этом играет скандальная филармония.Гамбург, Германия
CC BY-SA 2.0 / Christoph Behrends / Opera house Hamburg Elbphilharmonie
В немецком Гамбурге благоустройство набережной Хафенcити на месте бывшей промзоны вообще вызвало целую волну негодования с настоящими митингами. Дело в том, что в этом районе в результате резко подскочили арендные ставки на жилье. Немало недовольства общественности вызвала и строительство Эльбской филармонии здесь же: реализация проекта растянулась на 10 лет, а его стоимость выросла в 10 раз – с 77 до 789 миллионов евро.

Теперь же созданное здесь общественное пространство пользуется большой популярностью и немалую роль в этом играет скандальная филармония.
© РИА Новости / Катерина СовдагариПерейти в фотобанкВ грузинском Тбилиси уже несколько лет не утихают споры относительно масштабного проекта возведения многофункциональных центров в разных точках исторической части города. При этом "Панорама Тбилиси" предполагает, конечно, и благоустройство прилегающей территории. В настоящий момент ведется строительство части объектов.День открытых дверей в президентском дворце в Тбилиси
© РИА Новости / Катерина Совдагари
Перейти в фотобанк
В грузинском Тбилиси уже несколько лет не утихают споры относительно масштабного проекта возведения многофункциональных центров в разных точках исторической части города. При этом "Панорама Тбилиси" предполагает, конечно, и благоустройство прилегающей территории. В настоящий момент ведется строительство части объектов.
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Cheonggyecheon, SeoulВ Сеуле находится, пожалуй, один из самых скандальных объектов нашего списка. Это река Чхонгечхон, испытавшая на своем веку немало трудностей. Сначала ее убирали в коллектор и строили над ней автостраду, что заняло более двух десятков лет. Затем, по настоянию экологов, ее долго освобождали и благоустраивали. А потом власти выплачивали компенсацию владельцам бизнеса, который пострадал из-за уничтожения дороги, и организовывали их переезд в другое место.

К счастью, сегодня большинство горожан вполне довольны, и набережные реки представляют собой популярное общественное пространство.
Сеул, Южная Корея
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Cheonggyecheon, Seoul
В Сеуле находится, пожалуй, один из самых скандальных объектов нашего списка. Это река Чхонгечхон, испытавшая на своем веку немало трудностей. Сначала ее убирали в коллектор и строили над ней автостраду, что заняло более двух десятков лет. Затем, по настоянию экологов, ее долго освобождали и благоустраивали. А потом власти выплачивали компенсацию владельцам бизнеса, который пострадал из-за уничтожения дороги, и организовывали их переезд в другое место.

К счастью, сегодня большинство горожан вполне довольны, и набережные реки представляют собой популярное общественное пространство.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Москве дела с "замурованными" реками обстоят значительно лучше – они спокойно текут по коллекторам и никому не мешают. А вот уличное благоустройство, которое в массовом порядке стартовало летом 2015 года, привело тогда москвичей в недоумение, местами переходящее в негодование, в первую очередь, из-за своего размаха. Также местами вызывало вопросы исполнение работ, шум, пыль и декоративные элементы пространств, которые не всегда были понятны горожанам.

Водителям тоже было несладко, ведь на момент реконструкции им пришлось стоять в пробках, строить новые маршруты, чтобы объехать перекопанные улицы и искать места для парковки.

Однако начатые массово работы столь же массово и завершились. Горожане и туристы быстро освоили новые пешеходные маршруты и с удовольствием ими пользуются. Скажем, некогда безлюдная улица Старая площадь сейчас превратилась в удобный и уютный променад, по которому можно дойти до парка "Зарядье". Летние веранды ресторанов и кафе Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Москве дела с "замурованными" реками обстоят значительно лучше – они спокойно текут по коллекторам и никому не мешают. А вот уличное благоустройство, которое в массовом порядке стартовало летом 2015 года, привело тогда москвичей в недоумение, местами переходящее в негодование, в первую очередь, из-за своего размаха. Также местами вызывало вопросы исполнение работ, шум, пыль и декоративные элементы пространств, которые не всегда были понятны горожанам.

Водителям тоже было несладко, ведь на момент реконструкции им пришлось стоять в пробках, строить новые маршруты, чтобы объехать перекопанные улицы и искать места для парковки.

Однако начатые массово работы столь же массово и завершились. Горожане и туристы быстро освоили новые пешеходные маршруты и с удовольствием ими пользуются. Скажем, некогда безлюдная улица Старая площадь сейчас превратилась в удобный и уютный променад, по которому можно дойти до парка "Зарядье".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторым улицам в рамках благоустройства возвращается их "исконный" вид. Например, на Тверской снова появились липы, которые были вырублены здесь около 30 лет назад.Прохожие на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Некоторым улицам в рамках благоустройства возвращается их "исконный" вид. Например, на Тверской снова появились липы, которые были вырублены здесь около 30 лет назад.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа некоторых московских улицах после реконструкции возник конфликт велосипедистов и пешеходов, так как где-то велодорожки расположены не вдоль тротуара, а прямо на нем. Впрочем, это не является ошибкой, например, в европейских странах с сильной велокультурой такое расположение велодорожек тоже есть. Просто в России пешеходы, особенно гости столицы, еще не привыкли к тому факту, что на тротуарах тоже может быть организованное пополосное движение.

Однако в Москве появляются и велодорожки нового поколения – так называемые "выделенки", как вдоль Петровского бульвара, которые идут по правой стороне автодороги между зоной парковки и пешеходной зоной. Велосипедист едет по велодорожке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На некоторых московских улицах после реконструкции возник конфликт велосипедистов и пешеходов, так как где-то велодорожки расположены не вдоль тротуара, а прямо на нем. Впрочем, это не является ошибкой, например, в европейских странах с сильной велокультурой такое расположение велодорожек тоже есть. Просто в России пешеходы, особенно гости столицы, еще не привыкли к тому факту, что на тротуарах тоже может быть организованное пополосное движение.

Однако в Москве появляются и велодорожки нового поколения – так называемые "выделенки", как вдоль Петровского бульвара, которые идут по правой стороне автодороги между зоной парковки и пешеходной зоной.
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