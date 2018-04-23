МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несколько IP-адресов Google заблокировали в связи с тем, что их используют для подключения к приложению Telegram, заявили в Роскомнадзоре.
"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в записи ведомства во "ВКонтакте".
Ранее пользователи интернета пожаловались, что потеряли доступ к ряду сервисов Google. Проблемы возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, некоторых южных регионах, а также на Украине.
"Мы разбираемся в этих сообщениях", — отметил собеседник агентства.
Блокировка Telegram
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке серверов приложения Telegram. Это стало следствием нежелания руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений.
28.2%Да, безопасность государства превыше всего
51.8%Нет, это слишком поспешное решение
20.0%Мне без разницы, я не пользуюсь им
Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невозможно удовлетворить по техническим причинам.
На прошлой неделе Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России в соответствии с решением суда. Позже стало известно, что для блокировки мессенджер мог использовать IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и их.
Блокировка работы Telegram произошла на основании подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2016 году пакета антитеррористических законов, регулирующего работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.
"300 спартанцев"
Создатель мессенджера Павел Дуров объявил о намерении бороться с запретом Telegram, в частности, с помощью выдачи грантов администраторам proxy и VPN — сервисам, позволяющих обходить блокировку.
"В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — заявил он.
Также Дуров шутливо сравнил блокировку Telegram в России с фильмом "300 спартанцев"
"Мой любимый фильм — "300 спартанцев". История о трехстах спартанцах, сражающихся за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет. Новости с фронта: российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов ради запрета Telegram, но приложение остается доступным для россиян", — написал основатель приложения в Instagram.