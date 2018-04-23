МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несколько IP-адресов Google заблокировали в связи с тем, что их используют для подключения к приложению Telegram, заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщили в ведомстве, Google в нарушение вердикта суда позволяет мессенджеру обходить средства ограничения доступа в России при помощи собственных серверов.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в записи ведомства во "ВКонтакте".

Ранее пользователи интернета пожаловались, что потеряли доступ к ряду сервисов Google. Проблемы возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, некоторых южных регионах, а также на Украине.

В компании заверили, что начали проверять жалобы пользователей. Представитель Google заявил РИА Новости, что компании известно про сообщения об отсутствии доступа к ряду сервисов Google.

"Мы разбираемся в этих сообщениях", — отметил собеседник агентства.

Блокировка Telegram

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке серверов приложения Telegram. Это стало следствием нежелания руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений.

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В ведомстве заявили, что приложение представляет угрозу для интересов страны, а также самих россиян, поскольку в Telegram можно свободно распространять сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невозможно удовлетворить по техническим причинам.

На прошлой неделе Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России в соответствии с решением суда. Позже стало известно, что для блокировки мессенджер мог использовать IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и их.

В Роскомнадзоре сообщили, что для ограничения работы приложения будут предприняты все меры, в том числе и блокировка вспомогательных интернет-ресурсов.

Блокировка работы Telegram произошла на основании подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2016 году пакета антитеррористических законов, регулирующего работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.

"300 спартанцев"

Создатель мессенджера Павел Дуров объявил о намерении бороться с запретом Telegram, в частности, с помощью выдачи грантов администраторам proxy и VPN — сервисам, позволяющих обходить блокировку.

"В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — заявил он.

Также Дуров шутливо сравнил блокировку Telegram в России с фильмом "300 спартанцев"

"Мой любимый фильм — "300 спартанцев". История о трехстах спартанцах, сражающихся за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет. Новости с фронта: российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов ради запрета Telegram, но приложение остается доступным для россиян", — написал основатель приложения в Instagram.