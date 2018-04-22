В Ульяновской области возродили премию Ленина

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ об учреждении награды имени Владимира Ильича Ленина. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"История нашего края неразрывно связана с именем Ленина и биографией его семьи. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ордена Ленина Ульяновской области был подписан 20 апреля 1966 года. Вплоть до конца советской эпохи эта награда оставалась самой высокой. Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории", — написал он.

Премию планируют присуждать с 2020 года с периодичностью в пять лет. Ее лауреатами могут стать как отдельные личности, так и коллективы. Награду будут вручать "за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованные на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона".

Основатель Советского государства Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне это город Ульяновск.

В СССР Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Награда присуждалась с 1926 по 1935 год и в 1957-1991 годах.