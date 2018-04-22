В Москве прошел небольшой снег

Вид с 89-го этажа Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити, где открылась самая высокая смотровая площадка в Европе

Вид с 89-го этажа Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити, где открылась самая высокая смотровая площадка в Европе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Небольшой снег наблюдается в отдельных районах Москвы в воскресенье.

Мелкий снег жители столицы замечали в центре, на севере и юге города. Как рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос", такой снег будет очень кратковременным и локальным.

"В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная", — рассказал РИА Новости специалист центра погоды Александр Синенков.

Он уточнил, что примерно через час, с заходом солнца осадки совсем прекратятся.

Температура опустилась до 4°C, хотя на прошлой неделе доходила до 20°C.

АкБарс — обладатель КГ. В Москве пошёл снег pic.twitter.com/ZPUPotD3P8 — Константин Чеглаков (@CheKonstantin) 22 апреля 2018 г.

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