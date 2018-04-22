Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал IP-адреса Google

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ряд IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram, сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что Google в нарушение вердикта суда позволяет приложению обходить существующие в России ограничения доступа при помощи собственных серверов.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее пользователи Рунета сообщили о том, что некоторые сервисы Google стали недоступны. Проблемы фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионах, а также на территории Украины.

В компании заявили, что начали проверять жалобы пользователей. "Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", — сказал РИА Новости представитель Google.

Блокировка Telegram

На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке серверов мессенджера. Это связано с нежеланием Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений.

В ведомстве отмечают, что приложение угрожает интересам страны и ее граждан, так как в Telegram можно свободно распространять сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что мессенджер попытался использовать для обхода запрета IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и их.

В Роскомнадзоре заявили, что примут все меры для ограничения работы Telegram. В том числе будут блокировать вспомогательные интернет-ресурсы.

Блокировка работы мессенджера произошла на основании подписанного Владимиром Путиным в 2016 году пакета антитеррористических законов, который регулирует работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.