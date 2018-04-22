Системы жизнеобеспечения Москвы сработали без сбоев во время урагана

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы сработали штатно в условиях урагана в субботу, сообщили в воскресенье в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло- и водоснабжения не прерывалась", — говорится в сообщении.

Сильному удару непогоды подверглась новая Москва, уточнили в пресс-службе. "Порывистый ветер с ливнем стали причиной падения деревьев и обрыва линий электропередачи", — отметили в комплексе.

"В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Всего одна ночь потребовалась энергетикам ПАО "МОЭСК", чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 киловатт", — пояснили в пресс-службе.

Сильнейший ураган и ливни прошли в московском регионе днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.