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Общество

Днище до земли. Российских автовладельцев охватила эпидемия тюнинга

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:06 22.04.2018)
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© Фото : из личного архиваВ прошлом автомобиль Артура МухаметшинаВ прошлом автомобиль Артура Мухаметшина
© Фото : из личного архива

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Низкая посадка, глухая тонировка, стекла трясутся от громкой музыки — таких экзотических машин на российских дорогах все больше. Апгрейд не требует больших затрат — занизить автомобиль можно своими руками или при помощи знакомого автомеханика. Остальные участники движения реагируют по-разному: кто-то сигналит и матерится, другие удивляются и фотографируют. Примеры впечатляющего тюнинга — в материале РИА Новости.

Сам себе механик

Мода на автомобили с низкой посадкой в Россию пришла из Америки 1960-х годов: желая выделиться из общей массы, молодые люди раскрашивали транспортные средства в яркие цвета, ставили дополнительные фары, обрезали выхлопные трубы и пружины задней подвески. Иногда такие машины умели "танцевать": приподнимать и опускать кузов за счет гидравлического оборудования.

У нас "низкие" автомобили встречаются с конца нулевых. Немного позже у дорожных модников появилась группа во "ВКонтакте" и название — БПАН, то есть "Без посадки авто нет". Там не только обсуждают "прокачку" машин. Каждая годовщина сообщества отмечается масштабной вечеринкой, рэп-исполнители посвящают ему свои куплеты, а количество автомобилей с подобным тюнингом на дорогах в некоторых регионах зашкаливает.

© Фото : Анастасия ВысочинаСоревнования БПАН
© Фото : Анастасия Высочина
Соревнования БПАН

 

"Это затягивает. Едешь среди массы одинаковых машин, и все смотрят именно на твою. Многим нравится такое внимание, и они погружаются в тюнинг с головой: находят единомышленников, обсуждают, как лучше посадить авто", — объясняет корреспонденту РИА Новости автовладелец из Москвы Захар Матренко.

Первые любители трансформации машин делали все сами. При желании и некотором знании "железа" спилить пружины, отвечающие за высоту посадки, способен любой. Другой вариант — установить короткие стойки, они обойдутся в десять-пятнадцать тысяч рублей. Самый удобный способ — "винты", позволяющие регулировать высоту гаечным ключом, или пневмоподвеска, с помощью которой можно опускать и поднимать машину кнопками, — это стоит уже в разы дороже.

"Когда у движения резко увеличилось число последователей, всего несколько мастеров могли качественно установить такое оборудование — к ним вставали в очередь за несколько месяцев. Сейчас свои умельцы есть в каждом регионе", — рассуждает Матренко.

Не выше айфона

На автомобиле с низкой посадкой легко проехать по ровной дороге, но при появлении препятствий возникают сложности. Владелец сразу нескольких переделанных машин Артур Мухаметшин с готовностью делится секретами передвижения: "На лежачего полицейского безопаснее заезжать по диагонали, так меньше шансов задеть его дном. Железнодорожные пути лучше проходить на минимальной скорости, а ямы следует по возможности огибать".

© Фото : из личного архиваМашина представителя движения БПАН
© Фото : из личного архива
Машина представителя движения БПАН

Раньше он ездил на "Ладе 2110" ярко-красного цвета — ее кузов отделяли от земли всего полсантиметра. Сейчас Мухаметшин ждет пневмокомплект за девяносто тысяч рублей на новую "Приору" и собирается поставить ее на восемнадцатидюймовые диски, хотя стандартный размер — 13-14 дюймов.

Доказать, что ты крут, можно на встречах фанатов тюнинга, на которых проводятся своеобразные соревнования: замеряется либо высота машин по крыше, либо суммарное расстояние до асфальта по боковым аркам — кто ниже, тот и победил. Оценить тюнинг можно обычным айфоном: клиренс — расстояние от кузова до земли — не должен быть больше толщины мобильника.

В основном усовершенствованию подвергаются отечественные транспортные средства, но достается и иномаркам. До неузнаваемости вид меняют у относительно бюджетных машин. Владельцы дорогих автомобилей, как правило, не готовы к преобразованиям. "Смотреть, как такую тачку выталкивают четверо зимой из двора или как она застряла на лежачем полицейском, не для слабонервных. Видимо, парни руководствуются не здравым смыслом, а особенным, только им известным чувством стиля. В крупных городах они любят по ночам собираться на центральных площадях", — возмущается обладатель внедорожника из Нижнего Новгорода Глеб Семенов.

Техосмотр под угрозой

Безопасны ли такие усовершенствования? Мухаметшин уверен, что в некоторых ситуациях маленький дорожный просвет может спасти автомобиль и водителя от аварии.

"Как-то мы ехали с другом, и он на приличной скорости не вписался в поворот — залезли на гравий. Благодаря низкой посадке машина сохранила управляемость и не перевернулась, все остались живы", — вспоминает он.

© Фото : из личного архиваСъезд сообщества БПАН
© Фото : из личного архива
Съезд сообщества БПАН

Другое мнение у автоэкспертов. По словам президента Общества потребителей автотехники России Антона Недзвецкого, вмешательство в конструкцию делает поведение автомобиля непредсказуемым.

"Конечно, все зависит от того, как добиться низкого клиренса. Но "посадка" — в любом случае нарушение правил, установленных изготовителем. Часто используют неоригинальные, порой самодельные детали, например обрезают пружины. Попади такая машина в яму или же лопнет некачественная деталь — велика вероятность ДТП. По сути, такая машина не может пройти техосмотр. Занижение нелогично и с точки зрения удобства — с учетом климата и качества дорог в России весьма полезен большой дорожный просвет", — объясняет РИА Новости Недзвецкий.

Он с недоверием относится и к другим причудам БПАН: глухой тонировке на всех стеклах и мощному сабвуферу. "По мощности звука ограничений, конечно, нет. Но громкая музыка может спровоцировать ДТП: отвлечь от контроля за ситуацией на дороге, или водитель не услышит предупредительный сигнал. Что касается затемнения стекол, то все зависит от его степени. Средняя тонировка почти не влияет на обзорность, а глухая — без сомнения, особенно если речь идет о темном времени суток. Но вопрос и в другом: должно быть видно, кто управляет автомобилем, в этом заинтересованы сотрудники правоохранительных органов", — поясняет автоэксперт.

© Фото : из личного архиваМашина представителя движения БПАН
© Фото : из личного архива
Машина представителя движения БПАН

 

Впрочем, любители тюнинга считают свое увлечение безвредным. "Мы не гоняем, не ездим пьяные за рулем, не употребляем наркотики. Если проводим мероприятия — соревнования или автопробеги, — вырученные деньги идут на благотворительность", — заверяет Мухаметшин. По его словам, из-за отсутствия денег многие поначалу обходятся дешевыми способами тюнинга, но потом ставят более качественное оборудование. И он добавляет, что гаишники останавливают такие автомобили, но чаще не штрафуют, а интересуются транспортным средством.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Прокофьев
Не знаю, я из другого сообщества, я из БПАЕ (без посадки авто Есть). А этих странных людей не понимаю
08:31
22.04.2018
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