По Новой Москве прошла вторая волна урагана

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вторая волна урагана прошла по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, их работу восстановят за два часа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Ураган накрыл столичный регион во второй половине дня. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.

Повалены сотни деревьев. В районе Садового кольца, на пересечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы упала рекламная тумба. Последствия были незамедлительно устранены, пострадавших нет. Других обрушений отдельно стоящих конструкций не выявлено.

Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды.

Разгул стихии в Подмосковье

Московская область также пострадала от урагана. По последним данным, в субботу на территории региона погиб один человек, пострадали трое. В Мытищах, как ранее сообщалось, строительный вагончик упал на мужчину, он умер на месте. Еще два человека пострадали в Люберцах и один в Лыткарино. Все трое с травмами госпитализированы.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на территории Подмосковья повалено 61 дерево. Ведется работа по их уборке. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе, где проживают около 13 тысяч человек. Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить до конца дня.

Последствия урагана ликвидируют и дорожные службы. ГБУ "Мосавтодор" и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы.

В регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус двух-пяти градусов.