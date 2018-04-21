Кадыров пригласил в Чечню и. о. госсекретаря США

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана в Чечню после того, как представитель Госдепа призвал обратить внимание на нарушение прав человека в республике.

Ранее в ежегодном докладе по правам человека в мире, опубликованном в пятницу, Государственный департамент вновь обвинил власти Чечни в отсутствии расследования нарушений прав человека и ущемлении прав сексуальных меньшинств.

"Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и тем более безнаказанности нет и доли правды. Более того, могу сказать, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также добавил, что в Чечне, которая совсем недавно подверглась "массированной атаке международных террористов, подготовленных и финансируемых западными спецслужбами", в полном объеме восстановлены мир, стабильность, порядок. По словам Кадырова, в Чечне, как нигде в мире, обеспечивается равенство по национальным и религиозным признакам, успешно решаются вопросы доступа к получению образования, медицинской помощи, достойного человека жилья.

"Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется", — написал глава Чечни.

Также, по его мнению, бессовестно выглядит "обеспокоенность" США правами человека в России в целом. "Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование", — заявил Кадыров.