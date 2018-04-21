МЧС предупредило о резком понижении температуры в Москве ночью

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-служба МЧС предупреждает о понижении температуры до плюс одного-трех градусов в Москве в ночное время.

"По информации Росгидромета, с 20:00 в связи с прохождением холодного фронта ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду и понижением температуры в ночное время до плюс одного-трех", — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Автомобилистам советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости использования личного транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий в эти выходные. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.