В Москве городские службы вывозят поваленные ураганом деревья

Ураган в Центральной России 21 апреля 2018 года (26)

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства ликвидируют последствия урагана, прошедшего в субботу по Москве, распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Повалены сотни деревьев, написал Собянин в Twitter.

"Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, повреждённые конструкции демонтируют", — сказал Бирюков.