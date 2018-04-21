Из-за непогоды затруднено движение на трех направлениях МЖД

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях Московской железной дороги затруднено из-за непогоды, сообщает в субботу пресс-центр МЖД.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Повалены сотни деревьев, городские службы приступили к ликвидации последствий, написал Собянин в Twitter.

По сообщению МЖД, на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления Московской железной дороги упало дерево, создав препятствие для движения поездов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые принимают все меры, чтобы как можно быстрее убрать дерево и возобновить движение поездов на участке.

"Также из-за непогоды на станции Яхрома Савеловского направления нарушена штатная работа системы, отвечающей за перевод стрелочных переводов в автоматическом режиме. Железнодорожники принимают меры по организации движения поездов на станции по специальной схеме в ручном режиме, позволяющем безопасно пропускать составы", — говорится в сообщении.

Для этого, сообщает МЖД, скорость составов будет снижена. В настоящее время задержаны несколько электричек.

На Горьковском направлении МЖД штормовой ветер повалил дерево на перегоне Балашиха-Стройка. На место отправлены аварийно-восстановительные бригады. Пригородные поезда выполняют укороченные рейсы.