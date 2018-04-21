Пик урагана в Москве придется на ночь на воскресенье

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ураган и ливни, прошедшие в Москве днём в субботу, были только "разминкой" для непогоды, самый ее пик придётся в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"То, что прошло сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — сказал собеседник агентства.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана в больницы доставлены трое детей и четверо взрослых, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев, городские службы приступили к ликвидации последствий, написал Собянин в Twitter.

Гидрометцентр ранее продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на воскресенье. Мэр предупредил москвичей об опасности надвигающегося штормового ветра.

Об ухудшении погоды в столичном регионе ранее предупредили и в столичном главке МЧС, где сообщили, что порывы ветра в столице могут достигать до 25 метров в секунду, такая погода продержится до воскресенья.

Из-за непогоды в субботу закрыли территорию ВДНХ и центральный парк имени Горького.