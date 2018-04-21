Пользователи Сети поделились кадрами с последствиями урагана в Москве

Ураган в Центральной России 21 апреля 2018 года (14)

Прохожий во время ливня на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Прохожий во время ливня на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В субботу, 21 апреля, Москву и область накрыл штормовой ветер и ливни, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Пользователи Сети поделились фото и видео происходящего.

Дерево упало на дорогу и тут же у кого-то из водителей нашлась бензопила. pic.twitter.com/MQAzpANOYt — Alexander Nakagawa (@Nakagawa_best) 21 апреля 2018 г.

В соцсетях стали появляться фотографии упавших на машины деревьев.

Публикация от Leo Derevyanko (@leoderevyanko) 21 Апр 2018 в 7:46 PDT

На юго-западе Москвы ураганным ветром снесло крышу жилого дома.

Пользователь YouTube поделился видео, на котором сильный ветер сносит крышу с гаражей.





Публикация от Любовь (@lyubochka_v_yubochke) 21 Апр 2018 в 7:17 PDT

после того как я сделала эту фотографию с проводов полетели искры, начался ураган и с какого-то здания снесло крышу



по всему городу валяются вырванные с корнем деревья и столбы pic.twitter.com/HtDwnJBf2f — pайлuн'31 до др (@black_cheeerry) 21 апреля 2018 г.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности надвигающегося штормового ветра и заверил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

По данным СМИ, во время непогоды пострадали 14 человек.