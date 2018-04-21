ОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Москву днем в субботу накрыли осадки и сильный ветер.

Как и прогнозировали синоптики, погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

По данным источника в экстренных службах, в граничащем с Москвой Мытищинском районе погиб мужчина, его придавило упавшим строительным вагончиком.

Сергей Собянин сообщил, что в результате непогоды пострадали семь человек — четверо взрослых и трое детей. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий, добавил мэр.

По данным РЕН ТВ , пострадали 14 человек. На улице Новая ребенка придавило упавшими от ветра мусорными баками. У метро Котельники дерево упало на маршрутку, один из пассажиров потерял сознание. В этом же районе с павильона сдуло крышу, которая затем упала на девушку. Пострадавшая жалуется на боль в копчике и не может пошевелить ногами.

СМИ также сообщают о двух инцидентах на МКАД. На 62-м километре внешней стороны после падения дерева на автомобиль пострадали двое. На 64-м километре деревом придавило машину, в которой находился мужчина.

Пользователи соцсетей поделились материалами, где запечатлены последствия непогоды.

Только что ветрила заломал очередное дерево:(и повредил очередные машинки:(pic.twitter.com/S96X9gBzTz — Leninskiy Prospekt (@Leninskiy83k4) 21 апреля 2018 г.

В то же время ураган и ливни не осложнили ситуацию на дорогах города, сообщили в столичном департаменте транспорта. Наибольшие затруднения наблюдаются на юго-востоке Садового кольца в обоих направлениях. Движение осложнено на севере ТТК по внешней стороне — от проспекта Мира до метро Марьина Роща и на юго-западе по внутренней стороне — от Комсомольского проспекта до Новодевичьего кладбища. МКАД загружен в обоих направлениях от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе.

​Как сообщили в центре погоды "Фобос", штормовая погода продержится в столице вплоть до воскресенья. "То, что прошло сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — сказал РИА Новости специалист центра Евгений Тишковец.

Из-за непогоды в субботу закрыли территорию ВДНХ и Центральный парк имени Горького.