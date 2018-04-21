Стало известно, в каких городах могут провести реновацию

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве. Архивное фото

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень рассказал, что программу реновации планируют расширить на города с высокой инвестиционной привлекательностью застройки. Комментарий министра приводит RT.

Среди городов, на которые может распространиться программа реновации, он назвал Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар, Казань и Ростов.

"Для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой", — заявил Мень.

Ранее глава ведомства подчеркнул, что расселение аварийного жилищного фонда в России должно проходить с применением регионального софинансирования. Мень также заявил, что в крупных городах должны быть задействованы рыночные механизмы по аналогии с программой реновации в Москве.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более пяти тысяч адресов), в основном хрущевок, в которых проживают около миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.