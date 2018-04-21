Все службы спасения Москвы привели в полную готовность перед непогодой

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность.

"МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15.00 и порывах ветра до 25 метров в секунду", — написал мэр на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

"Это реально опасно. Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", — подчеркнул градоначальник.