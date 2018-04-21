Московское метро приготовилось к работе в условиях непогоды

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московское метро готово к работе в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба московского метро в Twitter.

"Внимание! Ожидается непогода. Но метро готово принять вас в любых погодных условиях. Все службы мосметро предупреждены и будут еще более внимательны к пассажирам", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.