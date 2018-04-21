Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт на время непогоды

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется оставить личные автомобили и пересесть на городской общественный транспорт на время непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее в Москве в субботу из-за штормового ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан быть предельно внимательными и заявил, что службы спасения города приведены в полную готовность.

"По возможности рекомендуем воздержаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, не оставляйте их под деревьями и другими шаткими конструкциями", — сообщили в пресс-службе департамента.

Как сообщалось ранее, солнечная и тёплая погода в Москве в субботу после 15 часов резко ухудшится. По данным центра погоды "Фобос", на город обрушатся интенсивные ливни, станет ветрено и прохладно, местами возможна гроза.