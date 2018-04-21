В Госдуме провели тест по истории Великой Отечественной войны

Подготовка к параду Победы в 1945 году. Архивное фото

Подготовка к параду Победы в 1945 году. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международная акция — тест по истории победы над фашизмом, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, — прошла в субботу в Госдуме.

Участниками теста в этом году были представители нижней палаты парламента, студенты московских вузов и школьники.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфии Когогиной, тест по истории победы над фашизмом пройдёт более чем на 8 тысячах площадках, в нем примет участие более полумиллиона человек.

В 2018 году тест по истории Великой Отечественной войны проходит уже в третий раз.