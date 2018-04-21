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Общество

Без лекарств, с конфетами и музыкой: как живет самый пожилой россиянин

08:4821.04.2018
(обновлено: 09:31 21.04.2018)
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© РИА Новости / Мурат КушхауновЖительница Кабардино-Балкарии Нану ШаоваЖительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов

НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова, которой в скором времени исполнится 128 лет, является самым пожилым человеком страны. Соответствующий сертификат от представителей Книги рекордов России долгожительница получила летом прошлого года. Корреспондент РИА Новости встретился с Нану и ее сыном Хусейном, которые рассказали, с чем за свою долгую жизнь пришлось столкнуться простой сельской жительнице, а также о секрете ее долголетия.

Силы уже не те

Нану Цуковна встречает корреспондента в одной из комнат небольшого дома, расположенного практически посередине вытянутого на 20 километров селения Заюково в Баксанском районе. Здесь она уже много лет живет вместе с одним из своих сыновей – Хусейном и его супругой Каражан, которая помогает свекрови.

Пожилой человек рассматривает фотографии
© Fotolia / Gabriele Rohde
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"Она в последнее время очень мало говорит, и с памятью начались проблемы, иногда даже нас не узнает, — рассказывает о нынешнем состоянии здоровья матери Хусейн. – Кроме того, жалуется, что глаза стали плохо видеть. А ведь еще три-четыре года назад она без очков шерстяные носки вязала. По дому работала, но сейчас уже силы не те, конечно".

Сама долгожительница при знакомстве сначала пристально смотрит в лицо, видимо, пытаясь что-то вспомнить, и лишь затем отвечает на приветствие. А после этого охотно позирует для фотографии, сидя на своем диване.

© РИА Новости / Мурат КушхауновЖительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова

67 потомков

"Это сейчас здесь тихо, а по праздникам и выходным, когда приезжают внуки и правнуки, такой шум стоит! Мы подсчитали, всего у Нану восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков – всего 67 человек. Конечно, все сразу не приезжают, но когда собираемся, здесь у нас очень весело", — говорит Хусейн.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
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По его словам, мать всю свою жизнь проработала в местном колхозе простой работницей полеводческой бригады. "Трое из восьми детей умерли еще маленькими. Самая младшая сестра погибла, попав под машину, когда ей не исполнилось еще и 13 лет. Мама очень сильно переживала эту трагедию. В итоге выросли пятеро детей, сейчас нас уже осталось четверо – три брата и сестра. Отец умер в 1982 году, ему тогда 96 лет было, он на четыре года старше мамы – 1886 года рождения был", — рассказывает сын долгожительницы.

В войну копала окопы

Нану Цуковна, пережившая две мировые войны, про первую из них практически ничего не помнит, а про Великую Отечественную вспоминает, что вместе с другими жительницами села копала окопы, а после того как Заюково освободили от фашистов, собирала тела погибших и закапывала их в братских могилах.

Хусейн Шаов отмечает, что мать всегда говорит, что самым лучшим в своей жизни временем она считает то, когда она работала. "Она и после выхода на пенсию работала, даже немного успела коммерцией позаниматься, ездила за товаром в Грузию, на Украину, потом здесь его продавала", — поясняет сын.

© РИА Новости / Мурат КушхауновЖительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова

Работа, сладкое и музыкальные поздравления

Он говорит, что никаких секретов долгожительства его мать не знает. "Специально ничего для этого мама не делала, никаких диет не держала, ничего такого. Единственное, по ее словам, это то, что надо побольше работать. Чем больше и чем лучше работаешь, тем здоровее будешь. Больше работаешь, дольше проживешь, так она всегда говорила нам. Наверное, есть здесь и наследственность какая-то. Все-таки ее мать, моя бабушка, 117 лет прожила", — подчеркивает Хусейн.

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© AFP 2018 / JIJI PRESS
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Кроме того, по его словам, Нану никогда много не ела, но при этом очень любит сладкое. "Все сладкое очень любит – конфеты, пирожные, торты, всегда все родственники специально для нее приносят. Без этого она уже не может", — объясняет Шаов.

"К врачам мама вообще никогда не обращалась, только один раз позволила себе сделать укол. В позапрошлом году она приболела, и племянник, он врачом работает, заставил ее укол сделать. Больше никому никогда не разрешала. В последнее время только стала таблетки принимать", — продолжает Хусейн.

Несмотря на проблемы со зрением, долгожительница продолжает смотреть телевизор. "Самая ее любимая передача – музыкальные поздравления на одном из местных каналов. Раньше иногда она даже танцевала под некоторые песни, но сейчас уже нет", — добавляет сын.

День рождения в мае

По его словам, местные власти не забывают о долгожительнице и ее семье. "В прошлом году на 8 марта к нам приезжал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, поздравил маму с праздником. Спросил, чем может помочь, а я как раз дом достраивал, в итоге он распорядился, помогли окна и двери поставить", — отмечает Хусейн.

В сертификате, который Нану Шаовой как самому пожилому человеку страны летом прошлого года вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, датой ее рождения значится 15 июля 1890 года, а в паспорте указан только год рождения, вместо числа и месяца там проставлены нули. "Сама она говорит, что родилась 25 мая. Как-то мы разговаривали про тех родственников, кто в мае родился, и мама вдруг говорит, что родилась 25 мая. С тех пор и отмечаем этот день. Скоро у нее очередной день рождения, но в этом году не будем его отмечать, так как совсем недавно похоронили близкую родственницу", — пояснил Хусейн.

"Будем ли мы обращаться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать мировой рекорд? Честно говоря, пока даже не задумывались над этим. Но если найдется тот, кто займется этим вопросом, не откажемся", – заявил сын долгожительницы.

© РИА Новости / Мурат КушхауновСертификат самого пожилого человека в России
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Сертификат самого пожилого человека в России
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