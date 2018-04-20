В московских "Сокольниках" пройдет экосубботник "Убери за своей собакой"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Экосубботник "Убери за своей собакой" пройдет в московском парке "Сокольники" в субботу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в пятницу.

"Двадцать первого апреля в парке "Сокольники" пройдет экосубботник в рамках регионального проекта "Экология Москвы"… Цель акции — привлечь внимание владельцев собак к необходимости цивилизованного содержания животных в условиях мегаполиса", — говорится в сообщении.

Во время акции представители молодежного совета департамента ЖКХ расскажут владельцам собак о современных и удобных средствах уборки при выгуле животных и предложат воспользоваться специальными боксами для хранения экопакетов, которые будут бесплатно раздаваться в рамках акции.

Посетители парка также смогут поучаствовать в экологической акции по раздельному сбору мусора. Гостей парка ждут игры, мастер-классы и лекции о технологии раздельного сбора отходов. В рамках акции будет проведен экоквест для детей и конкурс на лучшее четверостишие, посвященное экологическим проблемам. Во время экосубботника будет работать бесплатная полевая кухня.