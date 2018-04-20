В Ростове-на-Дону на параде покажут "Панцирь-С", "Искандер-М" и С-400

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Панцирь-С", "Искандер-М" и С-400 покажут на военном параде в Ростове-на-Дону в честь 100-летия образования Южного военного округа (ЮВО), сообщает начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В состав… колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Тор-М", бронетранспортеры БТР-82АМ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая в ЮВО военные парады пройдут в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. К этим мероприятиям будут привлечены более 24 тысяч военных и задействованы более 350 единиц техники.