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Общество

Московские школьники покорят Северный полюс на лыжах 25 апреля

17:3820.04.2018
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© Sputnik / Александр КожохинДети на лыжах. Архивное фотоДети на лыжах. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кожохин

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Экспедиционный отряд московских школьников под руководством почетного полярника Матвея Шпаро 25 апреля должен на лыжах дойти до Северного полюса, сообщил РИА Новости в пятницу известный путешественник Дмитрий Шпаро, отец Матвея Шпаро.

Шахтерский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Участники "Большой Арктической экспедиции" прибыли на Шпицберген

"Сейчас семь детей во главе с Матвеем Шпаро и еще одним руководителем идут на лыжах от дрейфующей станции "Барнео" сто километров к Северному полюсу. 25 апреля ожидается их прибытие на полюс", — сказал Дмитрий Шпаро.

По его словам, сейчас в Арктике находятся 14 детей, в этом году туда отправились два отряда: лыжники вместе с Матвеем Шпаро идут на Северный полюс, а еще семь человек на станции "Барнео" занимаются научными исследованиями состояния льда, морской воды и погодных условий.

Путешествие школьников проходит в рамках нового образовательного проекта "Большая арктическая экспедиция", который объединил уже свыше 800 учеников московских школ. Организатором выступило учреждение "Лаборатория путешествий" департамента образования Москвы. Отбор школьников проводился в ходе викторины "Дорога в Арктику", в которой приняло около 10 тысяч школьников столицы.

На лыжах к полюсу

Административный центр архипелага Шпицберген город Лонгйирбюен. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Норвегия исподтишка "отжимает" Шпицберген, заявил экс-посол России
Школьники идут к Северному полюсу на лыжах уже в десятый раз. В 2008-2016 годах состоялись девять молодежных экспедиций "На лыжах к Северному полюсу".

"Девять лет подряд в апреле семь детей 16-18 лет из российских регионов, которые были отобраны весьма тщательно, шли около ста километров на лыжах от российской дрейфующей станции "Барнео" до Северного полюса", — рассказал Шпаро.

По его словам, возглавляли школьные отряды известные полярные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин, которые первыми в декабре 2007 — марте 2008 года дошли до Северного полюса на лыжах полярной ночью. Всего в ходе девяти экспедиций 63 подростка из 42 регионов России побывали на лыжах на Северном полюсе.

"Это совершенно грандиозная национальная победа на Северном полюсе. Это шествие детей по дрейфующим льдам Северного ледовитого океана с финишем под флагом России означает, что мы себя на полюсе нормально чувствуем. Застолбить Северный полюс можно по-разному — можно на дне поставить флаг, можно дойти на ледоколе, а можно покорять с помощью детских спортивных экспедиций", — заключил Шпаро.

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