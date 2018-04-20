Программисты из России завоевали кубок мира на чемпионате ICPC в Пекине

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская команда программистов завоевала кубок мира и 4 медали, включая 2 золотые, в финале крупнейшего в мире чемпионата по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC) в Пекине, говорится в пресс-релизе спонсора команды банка ВТБ.

В российскую команду вошли студенты из МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и УРФУ.

В 2018 году ВТБ стал спонсором тренировочного чемпионата по программированию Hello Programming Bootcamp, который проходил одновременно на площадках МФТИ и инженерной школы Амрита в Индии. Более 300 программистов мирового класса из 30 стран соревновались в кодинге и готовились к большому финалу в Пекине. ВТБ поддержал 30 сильнейших российских кодеров в подготовке к финалу ICPC.

"Мы очень рады за наших ребят и поздравляем их с победой на самом престижном чемпионате по спортивному программированию. ВТБ поддерживает такие мероприятия, как Hello Programming Bootcamp, потому что они помогают развиваться в профессии и открывают новые карьерные возможности для выпускников вузов. Мы пригласили участников тренировочного чемпионата для работы над технологическими продуктами банка. Надеемся, но молодые гуру программирования придут к нам в банк и будут заниматься новыми интересными проектами", — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой.