Всех пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" выписали из больниц

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Последнего остававшегося в больнице пострадавшего при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово – 18-летнего молодого человека — в пятницу выписали, сообщил РИА Новости представитель Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

"Сегодня выписали в удовлетворительном состоянии. Пошел своими ногами, пока на костылях с минимальной нагрузкой. Рекомендована реабилитация и восстановительное лечение", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 18-летний молодой человек при пожаре выпрыгнул из окна горящего здания торгового центра. Он получил травмы, характерные при падении с высоты: перелом костей таза, черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.

Ранее в пятницу врачи выписали из Областной детской клинической больницы 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после того, как он выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Его опекуном станет бабушка.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним уточненным данным СК, погибли 60 человек, большинство из которых дети.