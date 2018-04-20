Всех пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" выписали из больниц

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Последнего остававшегося в больнице пострадавшего при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово – 18-летнего молодого человека — в пятницу выписали, сообщил РИА Новости представитель Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.
"Сегодня выписали в удовлетворительном состоянии. Пошел своими ногами, пока на костылях с минимальной нагрузкой. Рекомендована реабилитация и восстановительное лечение", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, 18-летний молодой человек при пожаре выпрыгнул из окна горящего здания торгового центра. Он получил травмы, характерные при падении с высоты: перелом костей таза, черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним уточненным данным СК, погибли 60 человек, большинство из которых дети.