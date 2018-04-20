В московских парках пройдут субботники с концертами и мастер-классами

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Серия субботников состоится 21 апреля в районных и центральных парках Москвы, для участников масштабного городского мероприятия подготовлены мастер-классы, концерты, благотворительны забеги и пикники, сообщили в пятницу в пресс-службе "Мосгорпарка".

Субботники с концертами и экскурсиями

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы.

Парк "Зарядье" приглашает своих посетителей поучаствовать в субботнике, который начнется в 10.00 мск. Для юных посетителей здесь подготовили серию мастер-классов по изготовлению скворечников (ребятам расскажут о том, как их правильно обустроить и в каких местах разместить) и "домиков" для насекомых, рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

Музыкально-творческий субботник состоится 21 апреля в Парке Победы на Поклонной горе. Принять в нем участие могут все желающие – посетителям выдадут грабли, пакеты и перчатки. Поднимать настроение во время работы им будут творческие коллективы. Для гостей также подготовлена программа с играми, конкурсами и эстафетами.

В саду "Эрмитаж" 21 апреля 10.00 до 14.00 мск пройдет субботник от радиостанции Capital FM, которая "заманивает" на уборку зимнего мусора, обещая вкусный перекус хот-догами. Здесь же пройдет волонтерская экологическая акция "Москва – город сирени", участники которой высадят 30 кустов сирени и саженцы липы. В 12.00 в саду начнется акция "Пульс города", на которой любой желающий получит консультацию специалиста и пройдет бесплатное медицинское обследование.

Парк Горького 21 апреля приглашает всех москвичей на субботник в Нескучном саду. Перед началом субботника известный телеведущий Иван Васильев проведет зарядку под миксы диджеев радио NRJ, рассказали в "Мосгорпарке". Участники субботника будут убирать прошлогоднюю листву, собирать ветки, мыть вазоны и высаживать цветы. Гостей просят взять из дома использованные батарейки: тем, кто сдаст больше других, достанутся призы от партнеров субботника.

В рамках мероприятия сотрудники историко-культурного отдела парка проведут экскурсию по Нескучному саду, который хранит в себе историю многих дворянских родов. Участникам субботника также бесплатно достанутся бургеры, чай и кофе, а в конце их ждет концерт музыкального проекта MenHouzen.

Благотворительные забеги и экоакции

Субботники с развлекательной программой пройдут также в "Сокольниках", Таганском, Бабушкинском, Лианозовском, Перовском парках, в усадьбе "Воронцово", в парке "Фили" и Олимпийской деревне, Измайловском парке и других.

В воскресенье в Парке Горького стартует 7-й благотворительный забег фонда "Линия жизни". Принять участие в забеге смогут люди с любым уровнем подготовки. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 километр, для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5 и 10 километров. Собранные на мероприятии деньги пойдут на помощь одному из подопечных фонда.

Парк "Фили" 22 апреля присоединится к акции "Библионочь". Здесь же в 12.00 начнется вводное занятие по азам робототехники.

День пожарной охраны отпразднуют в парке "Сокольники" 22 апреля в 12.00. На открытой площадке будет представлена пожарная и спасательная техника с демонстрацией оборудования сотрудниками ГО МЧС по Восточному административному округу, а также пройдут мастер-классы и обучение основам безопасности.

С 11.00 до 18.00 в субботу и в воскресенье будет работать "Город конструкторов" — игровая галерея для гостей парка, в которой собраны около 20 самых разных конструкторов, их самые популярные модели и интересные новинки.

Также в "Сокольниках" состоится экологическая акция "Укоренись в парке", в рамках которой за 6 лет высажено 4 тысячи растений. На этот раз планируется посадить кусты спиреи по периметру парка по Богородскому шоссе. Принять участие в событии могут все желающие, инвентарь будет выдан на месте.