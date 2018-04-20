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Общество

В московских парках пройдут субботники с концертами и мастер-классами

16:1520.04.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители Москвы принимают участие в городском субботнике. Архивное фотоЖители Москвы принимают участие в городском субботнике. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Серия субботников состоится 21 апреля в районных и центральных парках Москвы, для участников масштабного городского мероприятия подготовлены мастер-классы, концерты, благотворительны забеги и пикники, сообщили в пятницу в пресс-службе "Мосгорпарка".

Сергей Собянин на субботнике в столичном районе Отрадное. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Собянин хочет поучаствовать в общегородском субботнике
Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы.

Субботники с концертами и экскурсиями

Парк "Зарядье" приглашает своих посетителей поучаствовать в субботнике, который начнется в 10.00 мск. Для юных посетителей здесь подготовили серию мастер-классов по изготовлению скворечников (ребятам расскажут о том, как их правильно обустроить и в каких местах разместить) и "домиков" для насекомых, рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

Музыкально-творческий субботник состоится 21 апреля в Парке Победы на Поклонной горе. Принять в нем участие могут все желающие – посетителям выдадут грабли, пакеты и перчатки. Поднимать настроение во время работы им будут творческие коллективы. Для гостей также подготовлена программа с играми, конкурсами и эстафетами.

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© РИА Новости
Первый весенний субботник в Москве: масштабная городская уборка

Подмосковье. Архивное фото
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
Воинские захоронения в Подмосковье приведут в порядок на субботнике
В саду "Эрмитаж" 21 апреля 10.00 до 14.00 мск пройдет субботник от радиостанции Capital FM, которая "заманивает" на уборку зимнего мусора, обещая вкусный перекус хот-догами. Здесь же пройдет волонтерская экологическая акция "Москва – город сирени", участники которой высадят 30 кустов сирени и саженцы липы. В 12.00 в саду начнется акция "Пульс города", на которой любой желающий получит консультацию специалиста и пройдет бесплатное медицинское обследование.

Парк Горького 21 апреля приглашает всех москвичей на субботник в Нескучном саду. Перед началом субботника известный телеведущий Иван Васильев проведет зарядку под миксы диджеев радио NRJ, рассказали в "Мосгорпарке". Участники субботника будут убирать прошлогоднюю листву, собирать ветки, мыть вазоны и высаживать цветы. Гостей просят взять из дома использованные батарейки: тем, кто сдаст больше других, достанутся призы от партнеров субботника.

В рамках мероприятия сотрудники историко-культурного отдела парка проведут экскурсию по Нескучному саду, который хранит в себе историю многих дворянских родов. Участникам субботника также бесплатно достанутся бургеры, чай и кофе, а в конце их ждет концерт музыкального проекта MenHouzen.

Первый субботник в Москве: как это было
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ первом весеннем общегородском субботнике в Москве приняли участие около полутора миллиона москвичей, которым помогали порядка 10 тысяч единиц техники коммунальных служб.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В первом весеннем общегородском субботнике в Москве приняли участие около полутора миллиона москвичей, которым помогали порядка 10 тысяч единиц техники коммунальных служб.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастникам этого и следующего субботника предстоит убрать в общей сложности 250 парков, 118 особо охраняемых территорий, свыше восьми тысяч озелененных территорий и 124 территорий у водоемов.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участникам этого и следующего субботника предстоит убрать в общей сложности 250 парков, 118 особо охраняемых территорий, свыше восьми тысяч озелененных территорий и 124 территорий у водоемов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и более 16 тысяч кустарников.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и более 16 тысяч кустарников.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсе участники субботников обеспечивались необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом. Ни рабочих перчаток, ни лопат, ни грабель горожанам с собой приносить было необязательно. Каждый обеспечивался и фронтом работ.Участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Все участники субботников обеспечивались необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом. Ни рабочих перчаток, ни лопат, ни грабель горожанам с собой приносить было необязательно. Каждый обеспечивался и фронтом работ.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовместными усилиями москвичи расчистили 4840 гектаров газонов, отремонтировали почти тысячу детских и 275 спортивных площадок.Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совместными усилиями москвичи расчистили 4840 гектаров газонов, отремонтировали почти тысячу детских и 275 спортивных площадок.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон".Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники городского субботника в парке "Зарядье".Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники городского субботника в парке "Зарядье".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрошлой весной в субботниках приняли участие 2,8 миллиона человек.Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прошлой весной в субботниках приняли участие 2,8 миллиона человек.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСледующий общегородской субботник пройдет уже 21 апреля.Женщины убирают прошлогоднюю листву во время городского субботника в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Следующий общегородской субботник пройдет уже 21 апреля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКак подготовиться к нему, читайте в инструкции РИА Новости.Юный участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Как подготовиться к нему, читайте в инструкции РИА Новости.
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Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уборка под музыку и с полевой кухней: в Москве прошел первый субботник
Субботники с развлекательной программой пройдут также в "Сокольниках", Таганском, Бабушкинском, Лианозовском, Перовском парках, в усадьбе "Воронцово", в парке "Фили" и Олимпийской деревне, Измайловском парке и других.

Благотворительные забеги и экоакции

В воскресенье в Парке Горького стартует 7-й благотворительный забег фонда "Линия жизни". Принять участие в забеге смогут люди с любым уровнем подготовки. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 километр, для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5 и 10 километров. Собранные на мероприятии деньги пойдут на помощь одному из подопечных фонда.

Парк "Фили" 22 апреля присоединится к акции "Библионочь". Здесь же в 12.00 начнется вводное занятие по азам робототехники.

День пожарной охраны отпразднуют в парке "Сокольники" 22 апреля в 12.00. На открытой площадке будет представлена пожарная и спасательная техника с демонстрацией оборудования сотрудниками ГО МЧС по Восточному административному округу, а также пройдут мастер-классы и обучение основам безопасности.

Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На субботнике в Москве собрали почти 220 тыс кубов мусора за половину дня
С 11.00 до 18.00 в субботу и в воскресенье будет работать "Город конструкторов" — игровая галерея для гостей парка, в которой собраны около 20 самых разных конструкторов, их самые популярные модели и интересные новинки.

Также в "Сокольниках" состоится экологическая акция "Укоренись в парке", в рамках которой за 6 лет высажено 4 тысячи растений. На этот раз планируется посадить кусты спиреи по периметру парка по Богородскому шоссе. Принять участие в событии могут все желающие, инвентарь будет выдан на месте.

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© РИА Новости
Весна начинается с уборки: как коммунальщики приводят Москву в порядок
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