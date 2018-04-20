МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В двадцати регионах России отмечается напряженная ситуация на рынке трудоустройства, следует из проекта Минтруда.

Документ подготовили по итогам 2016-2017 годов, он опубликован на едином портале правовой информации.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом. В него входят субъекты Российской Федерации, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие два года более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.

Это Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и некоторые другие.

Список пополнился новыми регионами — Марий Эл и Томской областью. При этом Хакасия, наоборот, выбыла из перечня.