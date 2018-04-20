ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером "дачные" пробки в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Образование пробок на дорогах Москвы возможно в преддверии выходных из-за выезда жителей столицы за город на дачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

В Центре рассказали, что с наступлением теплой погоды в столице традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. Так, по данным ЦОДД, в апреле число выезжающих за город автомобилей по пятницам выросло на 11% по сравнению с февралем. К примеру, на Ленинском проспекте количество автотранспорта по направлению в область возросло на 17%, на Ленинградском шоссе – 15%, а на Ярославском – до 4%.

"Основные затруднения будут наблюдаться в преддверии выходных – по пятницам – на вылетных магистралях по направлению в область с 15 до 21-22 часов. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Заторы образуются на Щелковском и Алтуфьевское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов", — говорится в сообщении.

Ухудшение дорожной ситуации также ожидается на Рязанском и Мичуринском проспектах, Дмитровском шоссе и Люблинской улице, а в час пик движение будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.

"В связи с этим сегодня, 20 апреля, в канун выходных дней ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера", — рассказали в ЦОДД.

В воскресенье, как отметили в пресс-службе, будет наблюдаться обратная ситуация – произойдет приток автомобилей по направлению в город.

В этой связи автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать риски возникновения ДТП. Также водителям рекомендовали сдвинуть поездки за город на внепиковые часы — по пятницам желательно выезжать из города до 15 часов или после окончания вечернего часа пик около 22 часов, а в первый выходной день — до 9 утра или после 15.00.