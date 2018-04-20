ЦОДД прогнозирует в пятницу вечером "дачные" пробки в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Образование пробок на дорогах Москвы возможно в преддверии выходных из-за выезда жителей столицы за город на дачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.
"Основные затруднения будут наблюдаться в преддверии выходных – по пятницам – на вылетных магистралях по направлению в область с 15 до 21-22 часов. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Заторы образуются на Щелковском и Алтуфьевское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов", — говорится в сообщении.
"В связи с этим сегодня, 20 апреля, в канун выходных дней ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера", — рассказали в ЦОДД.
В этой связи автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать риски возникновения ДТП. Также водителям рекомендовали сдвинуть поездки за город на внепиковые часы — по пятницам желательно выезжать из города до 15 часов или после окончания вечернего часа пик около 22 часов, а в первый выходной день — до 9 утра или после 15.00.