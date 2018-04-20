В Кремле не видели видеообращения главы Серпуховского района к Путину

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Кремле пока не видели видеообращения главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, <…> пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", — рассказал Песков.

Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает. До и после этого в администрации района проходили обыски, сообщили в ее пресс-службе, где уточнили, что в первом случае были изъяты документы за 2007-2008 годы. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

В новом видеоролике, появившемся на YouTubе 19 апреля, Шестун обратился к президенту России, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.