В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Парад Кубанского казачьего войска, посвященный 27-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, пройдет в субботу в Краснодаре, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

Закон о реабилитации репрессированных народов был подписан 26 апреля 1991 года.

"С того времени и началось возрождение казачества в регионе. Сегодня казаки уже стали неотъемлемой частью нашего общества. Мы многое сделали для этого", — сказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что казакам доверили охрану границ, школ и детских садов, общественного порядка в городах, станицах и селах. Представители казачества патрулируют набережные курортных городов региона.

"Жители и гости края привыкают к этому и чувствуют себя комфортно, когда знают, что они под защитой войска. Мы чтим память своих предков и их традиции. Но казаки — это не просто дань истории и красивая картинка. Казачьи дружины — это реальная сила, способная выявлять и предотвращать преступления", — добавил губернатор. Он уточнил, что в настоящий момент состав казачьих патрулей качественно меняется, в них активно стала идти молодежь.

По данным губернатора, работу дружин высоко оценило руководство страны во время проведения зимней Олимпиады, этапов гонок "Формулы-1" и Кубка конфедерации по футболу.

"Как объединяющая сила, казаки всегда были залогом стабильности и благополучия в регионе, примером нравственности и веры", — заключил Кондратьев.

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