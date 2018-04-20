Эксперты оценили идею повысить штрафы за парковку на проезжей части

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Повышение штрафов за нарушение остановки автомобилей на проезжей части не будет эффективно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, в Москве и Санкт–Петербурге штрафы и так достаточно высокие, да и вообще эта инициатива малореализуема.

Ранее Национальный союз защиты прав попросил председателя правительства России Дмитрия Медведева значительно увеличить штраф за нарушения правил остановки транспортных средств на проезжей части для уменьшения дорожных пробок. Об этой инициативе сообщил РИА Новости председатель организации Павел Шапкин.

"Одна мера, безусловно, на мой взгляд, не принесет какого-то ожидаемого эффекта. Во-первых сразу возникает вопрос о способах контроля, то есть ввести в России штрафные санкции – это довольно распространенная мера. Также как закон какой-то придумать, чтоб он ограничивал что-либо и каким-то образом бы работал. Это как вопрос с запретом курения в общественных местах или запрет на использовании "Телеграм" на территории РФ не очень понятно как контролировать, потому что это довольно сложная история во всех смыслах. Также и здесь" — заявил основатель движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов.

По его мнению, "нужно примерно представлять количество проезжих частей, на которых запрещена остановка". "Также установка дополнительного оборудования на этих дорогах, которое позволило бы в автоматическом режиме контролировать соблюдение ПДД и взыскивать штрафы. Это бы загромоздило бы наши улицы окончательно", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что данная мера была бы эффективная только в том случае, если её возможно было бы исполнить

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев отметил, что штраф за парковку на проезжей части в Москве и Санкт-Петербурге и так уже достаточно высокий, и это стимулирует людей не нарушать эти правила.

"Если мы говорим, что нужно ужесточить штраф за то, что заезжают на газон или еще что-то конкретно, как я понял, об этом они ничего Медведеву не докладывают, поэтому я пока не вижу смысла что-то обсуждать", — добавил Канаев.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал, что относится к этой идеи со "стёбом". "Я правда считаю, что можно развить их идею: пожизненное заключение давать за неправильную парковку или конфисковать автомобиль или расстрел ввести за неправильную парковку — это очень быстро наведет порядок", — пошутил собеседник агентства Шкуматов.