МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, выступят на фестивале "Московская весна A Cappella", сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"В этом году география "Московской весны" стала еще шире, а репертуар – еще разнообразнее. На участие в конкурсе поступило порядка 250 заявок, а отборочный тур прошли 184 исполнителя и коллектива из 16 стран – против 12 стран в прошлом году. Москвичей порадуют концертами лучшие вокалисты из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Китая, Казахстана, Израиля, Венгрии, Индии, Латвии, Кореи, Португалии, Грузии и Украины", — рассказала Сергунина РИА Новости в пятницу.

Она отметила, что Россию на конкурсе представят исполнители из городов более чем 40 российских регионов. В их числе исполнители из Москвы и Московской области, Астрахани, Ростова-на Дону, Волгограда, Краснодара, а также из Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Амурской, Новосибирской, Свердловской, Пермской, Томской, Иркутской и Оренбургской областей, республик Карелия и Казахстан, Владикавказа, и Крымского федерального округа.

Сергунина напомнила, что выступления пройдут на 38 сценах фестиваля, которые расположатся на улицах и площадях города, крышах и балконах зданий, лестницах городских скверов.

В этом году международный фестиваль "Московская весна A Cappella" пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Впервые конкурс прошел весной 2017 года, тогда на участие поступило 250 заявок из 12 стран мира. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители и музыкальные продюсеры.