В Минтрансе рассказали, когда по Крымскому мосту начнут ездить грузовики

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Глава ведомства напомнил, что мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока. В конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы.

"Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов", — добавил министр.

По его словам, безопасность движения легковых машин и автобусов по мосту обеспечат подразделения транспортной безопасности и "специальные структуры".

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первые автомобили по мосту проедут уже через несколько недель.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить машины уже в мае.

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