РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ярославец добрался до Северного полюса на велосипеде

11:4020.04.2018
04832
© Фото из личного архива Богдана БулычеваПолярник Богдан БулычевПолярник Богдан Булычев
© Фото из личного архива Богдана Булычева

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Путешественник из Ярославля Богдан Булычев, впервые в истории добравшийся на Северный полюс на велосипеде, рассказал РИА Новости о том, как потерял палатку в Северном Ледовитом океане, объехал вокруг света за 48 секунд и о том, кому не стоит ехать в Арктику.

О намерении установить мировой рекорд Булычев заявил 12 апреля на своей странице в Facebook. Он рассказал, что устал от путешествий на автомобиле и решил "проверить себя один на один со стихией". По словам Булычева, он очень любит север и экстрим, поэтому на Северный полюс решил отправиться на фэт-байке, велосипеде с большими колесами. В четверг стало известно, что путешественник достиг своей цели.

Один и без палатки

Таджикистан, Памирский тракт, перевал Акбайтал, высота 4655 метров
© Фото из архива путешественников
Двое парней из чешского села проехали вокруг света на "копейке"
Булычев рассказал РИА Новости, что изначально собирался в экспедицию с двумя друзьями, но они поехать не смогли, и он решил отправиться один. В связи с этим путешественнику пришлось сократить отрезок пути между точкой старта и финишем своей экспедиции.

"Я решил, что одному ехать с белыми медведями не совсем безопасно", — объясняет он.

В Арктике Булычев побывал уже не в первый раз. По его словам, люди ошибаются, полагая, что на Северном полюсе очень тяжелые условия и крайне холодно. Сейчас в Артике порядка минус 29 градусов. Самое трудное, по его словам, — это ощущение, что ты находишься очень далеко от цивилизации. Ее последний оплот — норвежский город Лонгйир, самое северное в мире поселение, где есть все блага цивилизации.

"И вот оттуда тебя на военном самолете везут на базу Барнео (российская полярная база, организованная экспедиционным центром Русского географического общества – ред.). Она сделана прямо на льду. Там нет связи, зато есть много людей. А когда тебя потом еще забрасывают вертолетом на точку старта на пути к Северному полюсу, ты понимаешь, что вообще нет никого", — рассказывает собеседник.

Одним из моментов, когда путешественник остро почувствовал свое одиночество, был случай с палаткой. Недалеко от базы он разбил палатку и ушел на разведку, а когда вернулся, у палатки образовалась огромная трещина шириной в 15-20 метров с открытой водой, подойти к своим вещам было невозможно.

"Я так ее и не забрал. Она до сих пор плавает где-то в Арктике, и, наверное, в ней поселятся медведи, потому что палатка очень крутая", — отметил Булычев.

По его словам, сурова Арктика не морозами, а тем, что человек остается один на один с природой, и если что-то случится, помощь может прийти очень нескоро или не прийти вообще. Ну и, конечно, осознание того, что где-то в этих местах бродят белые медведи, добавляет адреналина, добавляет путешественник.

Чистое везение

Лыжники. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кожохин
Московские школьники отправятся на лыжах до Арктики
В этом году, по словам Булычева, в Арктике аномально много открытой воды, много больших и даже гигантских трещин во льдах. От этого пострадал даже аэропорт Барнео, где по взлетной полосе пошла трещина, и он два дня не работал.

"Достижение Северного полюса, несмотря на все достижения технического прогресса, остается очень сложным и трудоемким процессом даже при помощи вертолетов и самолетов. Людей, побывавших там, меньше, чем тех, кто забрался на Эверест", — говорит собеседник.

"Ты идешь — местами чистый лед, местами снег, но из-за того, что лед очень холодный, а солнце сильное подогревает сверху снег, получается наст. Поэтому 70% велосипед ехал как по обычной чищеной зимней дороге. Остальное время ты перетаскиваешь его через торосы, через рыхлый снег, через трещины", — рассказывает Булычев.

Сложность еще в том, что никогда не знаешь, как поведут себя льды. Например, одной группе туристов это так и не удалось – у точки полюса был мелко покрошенный лед с водой, и подходить туда было опасно.

"Поэтому то, что мы добрались до Северного полюса — это просто везение. Потому что в Арктике без везения никуда. Я бы сказал, что если вы по жизни не слишком везучий человек, то вам в Арктику ехать не стоит", — сказал Булычев.

Географический казус

Пресс-конференция путешественника Федора Конюхова. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях
У путешественника была цель установить два мировых рекорда – достижение Северного полюса на велосипеде и самая быстрая велокругосветка в северном полушарии.

Путешественник начал свою велоэкспедицию примерно за 10 километров до Северного полюса. Хотя мог бы ограничиться чистой формальностью.

"Какое бы расстояние до Северного полюса мы ни прошли, хоть один метр, мы все равно в итоге были бы первыми. Потому что до нас этого никто не делал", — заявляет Булычев, поясняя, что "мы" — это "я и мой велосипед".

Кругосветным путешествием или кругосветкой считается пересечение всех меридианов. Самое долгое кругосветное путешествие – по экватору, самое быстрое – на полюсах. По словам собеседника, рекорд быстрой кругосветки на велосипеде уже поставлен на Южном полюсе. А вот на Северном быть первым предстояло ему. Когда Булычев добрался туда, там были туристы. Он установил флаг.

"Мы натянули старт, финиш, поставили секундомеры, включили две камеры. Я сделал на велосипеде круг вокруг полюса, мы все это замерили и записали – получилось около 48 секунд", — рассказывает Булычев.

Рекорды были поставлены 17 апреля в 19.30. Их засвидетельствовали начальник полярной станции Барнео, один из пилотов вертолета и туристы. Все документы Булычев отправит в Книгу рекордов Гиннесса, Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы. Заявки туда уже поданы.

© Фото из личного архива Богдана БулычеваКоординаты Северного магнитного полюса
© Фото из личного архива Богдана Булычева
Координаты Северного магнитного полюса

Как в детстве

Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса
С полюса он позвонил жене и сказал: "Привет, я на полюсе". А супруга ответила: "Привет, ты молодец, я только что дочке говорила — наверное, твой папа где-то на Северном полюсе. Приезжай, мы тебя ждем".

Осознание важности момента пришло, говорит Булычев, после, когда он уже летел в вертолете с другими туристами, все они были из разных стран, некоторые даже с детьми. Все пили горячий шоколад, поздравляли друг друга и говорили, что произошедшее – "просто нереально".

"Ты всегда думаешь — Эверест, Северный полюс могут произойти с кем-то, но не с тобой. Кто эти люди, которые оказываются там? Что они при этом чувствуют? И вот – ты вдруг там. Ощущение такое же, как в детстве, когда мне дарили игрушку, которую я очень хотел", — делится впечатлениями путешественник.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена