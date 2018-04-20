Более 50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 50 регионов России принимают участие в ярмарках выходного дня в Москве, которые открылись в столице в пятницу, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Мы сейчас присутствуем на одной из самых популярных площадок, станции метро "1905 года". На этой ярмарке представлено порядка 10 регионов. Это Кабардино-Балкария, Дагестан, Ростов, Липецк, Тамбов. Всего в ярмарках участвуют более 50 регионов, на разных площадках их количество варьируется. Традиционно, как и в прошлом году, у нас открылось 102 ярмарки", — рассказал Немерюк.
Он отметил, что все участники, представившие свою продукцию, работают на ярмарках не первый год, и товары пользуются популярностью у москвичей. "По итогам прошлого года можно привести несколько цифр: более 38 тысяч тонн было продано на всех ярмарках в течение прошлого года, и количество посетителей превысило семь миллионов человек", — сказал глава департамента.
Немерюк также добавил, что на данный момент на ярмарках в основном представлен урожай прошлого года, а также парниковая продукция, выращенная в южных регионах страны.
"Вся продукция животного происхождения проходит ветеринарный контроль, а основная продукция проходит контроль со стороны коллег из Роспотребнадзора. Если вы видели, стоит машина ветслужбы, здесь есть лаборатория, которая делает все необходимые анализы, и даёт заключение о безопасности данной продукции", — подчеркнул он.