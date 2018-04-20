В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Крымские татары, проживающие на Украине, начинают массово переезжать в Крым. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Крымскотатарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение <…>. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму", — пояснил Бальбек в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, переселенцы уже не хотят считать полуостров украинским.

Бальбек уточнил, что переезжают люди разных возрастов — от студентов до тех, кто "исторически проживал в Херсонской области Украины".

По словам собеседника агентства, на крымских татар, находящихся на Украине, оказывают давление радикальные экстремистские организации.

Поддержка татар в Крыму

В 2017 году в Симферополе открыли современную школу в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить более двадцати лет.

Также в прошлом году на программы по обустройству и развитию реабилитированных народов было направлено более 1,7 миллиарда рублей. В рамках ФЦП продолжалась реализация 36 инвестиционных проектов в местах компактного проживания реабилитированных народов: строительство жилья, детских садов, школ, сетей инфраструктуры, дорог.

В 2018 году финансирование будет увеличено более чем в два раза и составит около 3,7 миллиарда рублей, рассказал недавно глава республики Сергей Аксенов.

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