ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Крымские татары, проживающие на Украине, начинают массово переезжать в Крым. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
По его словам, переселенцы уже не хотят считать полуостров украинским.
Бальбек уточнил, что переезжают люди разных возрастов — от студентов до тех, кто "исторически проживал в Херсонской области Украины".
По словам собеседника агентства, на крымских татар, находящихся на Украине, оказывают давление радикальные экстремистские организации.
Поддержка татар в Крыму
В 2017 году в Симферополе открыли современную школу в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить более двадцати лет.
В 2018 году финансирование будет увеличено более чем в два раза и составит около 3,7 миллиарда рублей, рассказал недавно глава республики Сергей Аксенов.
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