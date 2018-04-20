Исправность фонтанного комплекса на Манежной площади проверят 20 апреля

Сотрудник Гормост у фонтана Времена года на Манежной площади. Архивное фото

Сотрудник Гормост у фонтана Времена года на Манежной площади. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пробный запуск фонтанного комплекса на Манежной площади Москвы пройдёт в пятницу, 20 апреля, будет проверена работа различных систем фонтана, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

"Перед открытием сезона фонтанов сотрудники ГБУ "Гормост" проверят работу гидротехнических и электрических систем, исправность оборудования насосной станции, подводных светильников и струеобразующих элементов фонтанного комплекса на Манежной площади", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГХ, в ходе пробного запуска устраняют выявленные недостатки и мелкие недочеты, готовя фонтан к длительной работе в летний период 2018 года.

Всего в городе насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств, а в оперативном управлении и эксплуатации ГБУ "Гормост" находятся 66 фонтанов.