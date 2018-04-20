В Приамурье запустили реалити-шоу о дальневосточных аистах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр — РИА Новости. Реалити-шоу о жизни пары дальневосточных аистов запустили в Амурской области, онлайн-камеру установили в одном из гнезд возле села Тамбовка, сообщает Всемирный фонд дикой природы.

Камера установлена в гнезде на высоте в 20 метров, жилище редкой птицы находится на ЛЭП рядом с Тамбовкой, гнезду около пяти лет.

"Сейчас аисты ремонтируют гнездо, скоро начнут откладывать и насиживать яйца. Посмотреть за семьей дальневосточных аистов можно на информационном портале Амурского экорегиона АмурИнфоЦентр. Дальневосточный аист от своего европейского собрата отличается скрытным характером, предпочитает строить гнездо вдали от человеческих глаз, поэтому раньше такие наблюдения были невозможны", — сообщает фонд.

Теперь экологи смогут получить научные данные за весь гнездовой период птицы. Со ссылкой на директора Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Юрия Гафарова сообщается, что камера — "пробная", для отработки технических моментов: экологи хотели понять, заселятся ли аисты в гнездо, а также почувствуют ли птицы, что за ними наблюдают.

"В следующем году мы планируем поставить еще одну камеру на гнездо, расположенное на дереве, чтобы понять, есть ли какие-либо существенные поведенческие особенности у птиц, гнездящихся на разных типах опор", — цитирует фонд Гафарова.

Камера работает на автономном энергообеспечении с использованием солнечной батареи, ее установили специалисты ПАО "ФСК ЕЭС" и "АмурСоЭС".

Проект реализован в рамках сотрудничества WWF России с Банком HSBC. С 2007 года ФСК ЕЭС разрабатывает и реализует мероприятия по защите пернатых и снижению аварийности из-за воздействия птиц. Начиная с 2013 года, действует соглашение о взаимодействии между ПАО "ФСК ЕЭС" и Всемирным Фондом дикой природы WWF России, документ направлен на защиту редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу, от гибели при контактах с линиями электропередачи, проходящими по орнитологически значимым природным территориям. В 2017 году в рамках Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО специалистами WWF Россия выполнено системное исследование проблематики защиты дальневосточного аиста при взаимодействии с электросетевой инфраструктурой.

Проект по увеличению численности дальневосточного аиста WWF России при поддержке HSBC запустил в августе 2014 года.