В ПФР рассказали о россиянах, которым более ста лет

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Почти 16 тысяч пенсионеров старше 100 лет проживают в России, рассказал РИА Новости глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

"Старше 100 лет в России 15,7 тысяч граждан, из них 5,4 тысячи — получатели пенсий из ПФР, а остальные — по линии ведомств", — рассказал Дроздов.

"На начало 2018 года в России 4 миллиона 613 тысяч граждан старше 80 лет, из них 3 миллиона 587 тысяч — женщины", — добавил он.

Также, по данным Пенсионного фонда, 1,9 миллиона граждан старше 80 лет получают вместе с пенсией по линии ПФР компенсационную выплату по уходу, который осуществляет за ними неработающий гражданин трудоспособного возраста.