В Москве проведут более 80 бесплатных занятий по информационным технологиям

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 80 бесплатных лекций и практических занятий, посвященных современным информационным технологиям, проведут в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказали порталу в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры, запланировано 85 лекций, которые смогут посетить все желающие.
Согласно сообщению, вход на мероприятия будет свободным, но в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Количество участников зависит от вместительности зала в центре, каждая лекция рассчитана на 25-100 человек.
Расписание лекций и занятий можно посмотреть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.