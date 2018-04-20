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Общество

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного кудрявого пеликана

08:0620.04.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовКудрявый пеликан. Архивное фотоКудрявый пеликан. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана, который занесён в международную Красную книгу, родился в Московском зоопарке, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

Росомаха. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
"В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в международную Красную книгу, а также Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня в природе на территории Европы обитает несколько тысяч птиц. Свое название пеликаны получили благодаря кудрявому хохолку из перьев на затылке. Добавляет харизмы птицам горловой мешок оранжевого цвета, который становится особенно ярким у самцов в период брачных игр. Голос представителей этого вида тоже необычен. Он скорее напоминает ворчание или рычание. А зоологи и вовсе сравнивают его с хрюканьем. Правда, "разговаривают" пеликаны только в период гнездования. В остальное время они предпочитают молчать", — рассказал собеседник агентства.

По словам директора столичного зоопарка Светланы Акуловой, рождение птенца — радостное событие, так как зоопарк принимает участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида в неволе. "Пока птенец совсем не похож на своих родителей. Его тело покрыто сероватым пухом, а характерных "кудрявых" перьев на голове еще нет. Только через год, после линьки, птенец обзаведется таким же оперением, как взрослые особи", — добавила она.

Увидеть детеныша можно в павильоне "Бабочки и птицы" на Новой территории зоосада. В зоопарке отмечают, что, несмотря на свой юный возраст, птенец вовсю проявляет свойственную этим птицам сообразительность. Например, он уже научился у сородичей заглатывать рыбу.

"Ежедневный рацион птенца состоит исключительно из рыбных "блюд". Это лещ, сазан, сельдь, окунь. И хотя малыш всячески доказывает родителям свою независимость, они продолжают докармливать его полупереваренной пищей. Примечательно, что имея хороший аппетит, эти птицы способны переносить достаточно длительную голодовку. В природе находиться без еды до четырех дней для кудрявого пеликана привычное дело. Взрослые пеликаны весят от девяти до 14 килограммов, длина их тела достигает двух метров, а размах крыла — более двух с половиной метров. При этом птенцы к двум месяцам иногда вырастают до размеров своих родителей", — рассказал Саралиев.

Сейчас в Московском зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер. Еще одна особенность кудрявых пеликанов — моногамия. Эти птицы хранят верность своей половинке всю жизнь. В брачный период они устраивают своеобразные "ухаживания": топчутся рядом друг с другом, трутся клювами и попеременно взлетают, демонстрируя свои сильные крылья партнеру. "Интереснее всего наблюдать за птицами со второй половины июля. Именно в это время у пеликанов начинается период "жора". Самцы и самки активно начинают наращивать себе запасы подкожного жира перед переездом во внутренние помещения, где им предстоит обустраивать новые гнезда и готовиться к выведению потомства", — заключила Акулова.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Аполлинарий
Во счастье подвалило, кудрявый пеликан это радость. Нужно срочно объявлять праздник, сделать не рабочий день. Салют не надо, это уже перебор будет. ))))))))
08:25
20.04.2018
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