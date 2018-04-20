Тактильный сад "Шестое чувство" в Москве планируют создать в этом году

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тактильный сад "Шестое чувство" появится в этом году на юго-востоке Москвы, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году на юго-востоке столицы появится новый тактильный сад "Шестое чувство", ориентированный на комфортный отдых, прежде всего, людей с ограниченными возможностями, а также горожан и гостей Москвы. Основной задачей проекта, является создание взаимодействия "человек – природная среда", — сказал Бирюков.

Благоустройство территории общей площадью 3 тысячи квадратных метров пройдет по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Сад разделят на несколько тематических зон, включающих в себя уголки дикой природы и культурного ландшафта.

Зона "Природа России" будет состоять из нескольких частей — средняя полоса, таежный край, степная зона, пустыни, тундра, субтропический пояс. Каждая климатическая зона содержит характерные именно для нее растительные и природные материалы. В зоне "Огород" высадят самые популярные у дачников овощные культуры, собранные по семействам, а в зоне "Аптекарский огород" — лекарственные и эфирно-масличные культуры, используемые в народной медицине и парфюмерной промышленности. В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы посетителям было удобно знакомиться с разновидностями растений.

В саду планируется создать миксбордер – цветник из декоративных кустарников, разнообразных злаков, луговых цветов, включающий композицию с каменистым ручьем. На территории поставят беседку для проведения мастер-классов и скамейки для отдыха посетителей. Бирюков отметил, что новое общественное пространство будет предназначено для всех возрастных групп и заинтересует как детей, вне зависимости от возраста, так и взрослых. Сад ориентирован на посетителей с ограниченными возможностями, поэтому композиции из растений будут приподняты до уровня удобного контакта.

Все желающие смогут дотронуться до настоящих мхов, лишайников, насладиться ароматом можжевельников и степной полыни. В саду лекарственно-пряных трав можно будет не только узнать о полезных свойствах лекарственных растений, но и прикоснуться к ним самим и вдохнуть их аромат. Аромосад будет наполнен благоуханием цветов и кустарников на протяжении всего сезона вегетации. Весь маршрут спланирован так, чтобы у посетителей с ограниченными возможностями зрения формировались в сознании образы и очертания сада, которого они не могут увидеть.