РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Им приписали убийства. Как несправедливо осужденные добиваются компенсаций

08:0020.04.2018
(обновлено: 08:01 20.04.2018)
07061
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаключенные исправительной колонииЗаключенные исправительной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Отсидел за убийство, которого не совершал, — в тюрьму по ошибке люди попадали не раз. А потом годами выбивали компенсацию за моральный ущерб, вернувшись из мест заключения с подорванным здоровьем и покалеченной жизнью. Как несправедливо осужденные боролись за отмену приговора и через что им пришлось пройти — в материале РИА Новости. 

"Звонил жене 17 раз"

Бизнесмен из Москвы Хорен Казарян провел в СИЗО десять месяцев. Еще восемь он находился под домашним арестом. Все это время следователи безуспешно пытались доказать, что он с особой жестокостью убил свою жену и девятилетнюю дочь.

Спустя полтора года, не найдя ни одной улики, которая бы свидетельствовала против Казаряна, с него полностью сняли обвинения. Он получил право на реабилитацию. В среду, 18 апреля, в Тверском суде Москвы рассматривали его гражданский иск. Моральный вред от несправедливых обвинений он оценил в 25 миллионов рублей.

© Фото : из личного архива Хорена КазаряняХорен Казарян
© Фото : из личного архива Хорена Казаряня
Хорен Казарян

"Сперва я потерял самых близких людей, видел их растерзанные тела, а потом меня же обвинили в их убийстве. Следователь смотрел на меня с отвращением и говорил: "Я знаю, что их убил именно ты. И докажу это". Меня теперь не берут ни на одну приличную работу и не выдают мне кредиты. Стоит службе безопасности вбить мою фамилию в интернете — и браузер тут же выдает десятки статей, в которых меня открыто называют убийцей. Кто будет разбираться, что обвинения с меня давно сняли?" — задается вопросом Казарян.

До февраля 2015 года у него было все, о чем можно только мечтать: прибыльный бизнес по продаже и ремонту складской техники, любимая жена, дочь, пентхаус в центре Москвы. В этой трехуровневой квартире в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года и произошло убийство, в котором потом обвинили главу семьи.

Бизнесмен вернулся тогда домой в четыре утра после посиделок с друзьями. Дверь в квартиру была заперта изнутри на щеколду. "Я подумал, что жена просто забыла открыть задвижку. Начал звонить ей. Следствие установит: за те полчаса, что я стоял перед дверью, я набрал номер мобильного жены 17 раз. Решил, что супруга на меня обиделась, и пошел спать в машину".

Осужденный в Можайской воспитательной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
Молодые и блатные. Как подростки-убийцы живут за решеткой

Утром дверь в квартиру тоже никто не открыл. Казарян вызвал полицию, которая обнаружила погибших. На теле супруги бизнесмена насчитали 18 колото-резаных ран, на теле девочки — 22. В тот же день Хорена Казаряна доставили в следственное управление. Он пытался помочь разбирательству — вспоминал, у кого еще могли быть ключи от пентхауса, выстраивал версии, как убийца мог проникнуть в квартиру. Но у следствия уже был главный и единственный подозреваемый — сам Казарян.

Первые месяцы после ареста бизнесмен заваливал следствие ходатайствами, просил вызвать его на допрос. Он полагал, что его выслушают, принесут извинения и отпустят. Но обвинения не снимали.

"Все почти сразу превратилось в фантасмагорию, — говорит Казарян. — Чего стоит следственный эксперимент. Пятен крови на моей одежде не нашли, поэтому сделали вывод, что преступление я совершил будучи полностью голым. То есть мне нужно было раздеться, нанести 40 ударов моим близким, смыть с себя кровь (установлено, что преступник принимал душ), спрятать орудие убийства и сбежать через крышу. И все это за полчаса — именно столько я стоял под дверью квартиры, следовательно, не был под камерами наблюдения. И параллельно я еще должен был совершать звонки жене. Всем здравомыслящим людям кажется, что это невозможно. Но только не следователю, которая занималась моим делом".

"Уголовники спасли мне жизнь"

За время ареста Казарян успел сменить два следственных изолятора. Везде он сидел с так называемыми тяжеловесами — теми, кого обвиняют в убийствах или разбоях. В СИЗО ему пришлось делить камеру с 30 соседями.

"Вину человека еще не доказали, а у него уже нет ни сантиметра личного пространства, — говорит бизнесмен. — 7–8 шконок занимают авторитеты, на оставшихся арестанты спят в две смены. Первые полтора месяца у меня не было своего места, я делил шконку с одним ассирийцем. Отдыхали мы по очереди: три часа он, три — я".

Заключенный на производстве. Архивное фото.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Четкие четки. Какие подарки заказывают с зоны

На воле Казарян тщательно следил за своим режимом дня. Заключение перевернуло его график с ног на голову. "Активная жизнь в СИЗО начинается после отбоя, когда можно достать телефоны. Тогда же из камеры в камеру передают посылки с едой. Учитывая, что средний возраст арестантов 25–30 лет, им такая движуха по душе. Мне же, 50-летнему мужчине, привыкшему к распорядку, было тяжело. Однажды меня на месяц перевели в спецблок, где сидели воры в законе. Там, не поверите, я даже отдохнул: у них тихо, в десять вечера уже отбой".

Единственное, что возвращало его к жизни, были прогулки. Но и на них бизнесмен ходил не каждый день. Дело в том, что на свежий воздух арестантов выводят только группами. А соседи Казаряна почему-то предпочитали проводить весь день в душной камере.
Первые месяцы в заключении были особенно тяжелыми. Бизнесмен вспоминает, что из-за пережитого у него развилась тяжелейшая депрессия: он не хотел жить, не хотел есть.

"Иногда про людей говорят "овощ". Я им и был. Меня пичкали глицином, но эффекта такое лечение не приносило. Мои сокамерники по своим каналам достали сильнейший антидепрессант и буквально спасли мне жизнь. Они же вселили в меня надежду на здравое разрешение моей ситуации. В первый же день старший попросил меня показать руки. Потом спросил, сколько ударов я, по мнению следователя, нанес жене и дочери. Я ответил, что в общей сложности 40. Тогда он сказал: "А на руках ни одной царапины? Никогда не поверю в это. Тебя отпустят, не скоро, но отпустят".

О своих злоключениях Казарян рассказывает лишь для того, чтобы все поняли: даже несколько месяцев в СИЗО — уже настоящее испытание. "Мылись мы раз в неделю, стоя по колено в воде — старый водопровод не справлялся. За все это время у меня несколько раз поднималась температура, но мне даже градусника ни разу не принесли".

"Тысяча рублей за день в СИЗО"

Расследование сдвинулось с мертвой точки после того, как дело передали новому следователю. "Помню, как он зашел ко мне в камеру, попросил снять кроссовку, покрутил в руке и говорит: "У вас, наверное, 46-й или 47-й размер обуви?" — вспоминает Казарян. — "48-й", — поправил я его. — "А в деле фигурируют следы обуви убийцы 39-го размера".

Заключенный исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время работы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кто не работает, тот ест. Сколько зарабатывают заключенные

Точку поставила комплексная экспертиза времени смерти жертв, установившая, что преступление было совершено в промежутке между 11 часами вечера и часом ночи. А на это время, как указано в постановлении о прекращении уголовного преследования, у Казаряна было алиби — он играл в карты с друзьями.

С момента трагедии прошло три года, но убийцу до сих пор не нашли. Казарян обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Из запрашиваемых 25 миллионов рублей ему присудили 500 тысяч.

Ответил за маньяка

У жителя карельской Сегежи Александра Тимофеева возможности нанять известного адвоката не было. Видимо, поэтому он отсидел в колонии особого режима почти 11 с половиной лет за убийство, которого не совершал.

© Фото : из личного архива Алексанра ТимофееваАлександр Тимофеев
© Фото : из личного архива Алексанра Тимофеева
Александр Тимофеев

 

В январе 1999 года на территории сегежской насосной станции нашли тело машиниста. Розочкой от бутылки ему перерезали горло. В тот день Александр Тимофеев лежал дома с двусторонним переломом. Но этот факт не помешал полицейским сделать его единственным подозреваемым, а затем и обвиняемым в этом убийстве.

"Задерживать меня приехала группа захвата, — вспоминает Александр. — Прямо с кровати повалили на пол и в нижнем белье увезли. На всех допросах я пытался доказать, что этого машиниста в глаза не видел. Да и не мог я с таким переломом до той насосной станции дойти. Но меня никто не слушал".

По словам Тимофеева, даже супруга убитого не верила в его вину. Она отправила письмо в колонию, где отбывал срок Александр. "Написала, что я просто не смог бы справиться с ее мужем, ведь он был выше и здоровее меня в два раза".

Заключенные в женской исправительной колонии № 2 в поселке Явас в Мордовии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Полжизни за решеткой: как рецидивистки работают в колонии

Тимофееву дали 15 лет колонии особого режима. "Я сидел с маньяками и рецидивистами. Не знаю, как я там выжил. Только злость меня и удержала на этом свете. Все думал: вот выйду и накажу всех, кто меня сюда отправил".

Первое время Александр чуть ли не каждую неделю строчил жалобы, требовал пересмотра дела, но в итоге на свободу вышел в 2010 году по УДО, отсидев 11 с половиной лет. За несколько месяцев до освобождения его обрадовали: в убийстве машиниста сознался серийный убийца.
Приговор Тимофееву был отменен по вновь открывшимся обстоятельствам, дело отправили на новое рассмотрение. Прошло  еще почти два года, прежде чем Александра признали невиновным. Жена бывшего заключенного Наталья вспоминает: все 17 заседаний нового процесса он держался. А когда зачитали оправдательный приговор, заплакал.

Именно супруга уговорила Тимофеева подать гражданский иск о компенсации морального вреда. В итоге за 11 с половиной лет в колонии ему присудили 3,5 миллиона рублей. На эти деньги семья купила квартиру, дачу, машину. В 2015 году Тимофеевы подали второй иск, требовали вернуть утраченный заработок, то есть деньги, которые Александр мог бы заработать, останься он на воле. По этому иску ему выплатили еще миллион 400 тысяч рублей. "Все равно эти деньги не окупят потерянное здоровье. После заключения у меня возникли серьезные проблемы с сосудами, перенес уже две операции", — подытоживает он.

Строгий режим за детское кресло

50-летний таксист из Кемерово Евгений С. стал жертвой судебного рвения. Три месяца он незаконно отсидел в колонии строгого режима и еще два — в СИЗО за то, что подвез ребенка без детского кресла.

Само правонарушение произошло в августе 2016 года. Тогда таксист откликнулся на вызов молодой матери, которая попросила подвезти ее с двухлетней дочкой до поликлиники. "Пассажирка жаловалась, что они опаздывают к врачу, вот я и согласился подбросить их", — вспоминает таксист. Пока девушка расплачивалась, к машине Евгения подошли сотрудники ОБЭП. Полицейские осмотрели автомобиль, в присутствии понятых зафиксировали отсутствие детского кресла. Спустя восемь дней Евгения вызвали в суд.

"На заседание я приехал на машине, думал, что мне сейчас выпишут штраф в пять тысяч рублей за административное правонарушение и отпустят, — вспоминает Евгений. — Но прямо в зале суда на меня надели наручники и увели".

Заключенные исправительной колонии №2 во Владимирской области во время прогулки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Тюремный эксперимент. Как в российских колониях разделили заключенных

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокурор просил для него два года и восемь месяцев  колонии строго режима. Но судья сократил срок до двух лет. Сыграло роль то, что у таксиста имелись отягчающие обстоятельства — на тот момент у него была непогашенная судимость. "Это нонсенс, потому что отсутствие детского кресла — это вообще  административное правонарушение, — возмущается Евгений. — Я подавал апелляцию, но меня не услышали".

Спасла таксиста родственница — прокурор на пенсии. Она помогла составить кассационную жалобу. В итоге Верховный суд России отменил приговор, вынесенный Центральным судом Кемерово. Правда, на тот момент Евгений уже отбывал срок в колонии строгого режима в городе Мариинске. Дело отправили на новое рассмотрение. Наконец, 19 мая 2017 года уголовное преследование было прекращено в связи с "отказом государственного обвинителя от обвинения". Евгений получил право на реабилитацию. За компенсацию судится уже почти год.

"Я подал иск о возмещении утраченного заработка, посчитал, что за пять месяцев в заключении мог бы заработать 125 тысяч рублей. Присудили мне, правда, всего 80 тысяч, да и то не с первого раза", — жалуется бывший заключенный. И добавляет, что в колонии он заразился волосяным герпесом, обострились другие хронические заболевания.

День в колонии по цене чашки кофе

По словам президента общественной организации "Коллективная защита", адвоката Марата Аманлиева, компенсацию ошибочно осужденным занижают нередко. "Например, в 2010 году Верховный суд рассматривал иск человека, которого незаконно обвинили в убийстве. В итоге ему присудили выплату в размере 9300 рублей за один месяц в колонии, то есть 300 рублей за день. Но ведь это цена одной чашки кофе, а не одного дня человеческой жизни, проведенного за колючей проволокой по ошибке".

Комната приема-передач посылок в СИЗО Мурманска
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН по Мурманской области
Наркотики в изюме, "симки" в чайных пакетиках. Что и как передают в СИЗО

Какой-либо законодательно закрепленной "тарифной сетки" при выплате компенсаций нет. В каждом случае вопрос решается индивидуально. Сейчас "Коллективная защита" готовит законопроект, который позволит на законодательном уровне закрепить минимальную сумму компенсации за ошибочное уголовное преследование и лишение свободны. "День в колонии или СИЗО мы предлагаем оценить в 15 тысяч рублей, день под домашним арестом — в пять. Цифры эти взяты не с потолка. Мы исходили из требований истцов и международной практики", — считает Аманалиев. Проблема в том, что, отсидев 10–15 лет, человек выходит из мест не столь отдаленных совершенно не приспособленным к жизни. Да и социум его не принимает. У пострадавшего должны быть деньги на первый реабилитационный период.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена